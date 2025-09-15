Modric hat zerlegt: Milan feiert Sieg gegen Bologna

Vier Aluminiumtreffer, ein Tor und ein dominanter Auftritt: Die AC Milan bezwingt Bologna im San Siro mit 1:0 – ein Ergebnis, das deutlich knapper ausfällt als der Spielverlauf.

In der dritten Runde der italienischen Serie A sicherte sich die AC Milan einen knappen, aber vollauf verdienten 1:0-Erfolg gegen Bologna im altehrwürdigen San Siro in Mailand. Die erste Spielhälfte endete ohne Treffer, offenbarte jedoch bereits das grundlegende Muster der Begegnung. Die Gäste aus Bologna dominierten zwar den Ballbesitz, blieben aber erschreckend harmlos und brachten keinen einzigen Abschluss auf das von Mike Maignan gehütete Tor zustande.

Die Mailänder hingegen agierten deutlich zielstrebiger und kreierten die gefährlicheren Aktionen. Gleich zweimal verhinderte nur das Aluminium die Führung der Hausherren: Zunächst scheiterte Pervis Estupinan mit einem satten Schuss am Pfosten (24.), kurz vor dem Pausenpfiff ließ auch Santiago Gimenez das Gestänge erzittern (45.). Auf Seiten Bolognas wurde ein vermeintlicher Angriff von Nicolo Cambiaghi wegen Abseits zurückgepfiffen (14.).

Modrics Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das bekannte Bild fort. Während die Mannschaft von Coach Vincenzo Italiano weiterhin um Spielkontrolle bemüht war, blieben die Rossoneri (AC Milan) die deutlich durchschlagskräftigere Elf. In der 61. Minute wurde die Beharrlichkeit der Mailänder schließlich belohnt: Alexis Saelemaekers legte mustergültig auf für Luka Modric, der zum vielumjubelten 1:0 einschoss und die Fans im San Siro von ihren Sitzen riss.

Der kroatische Mittelfeldregisseur, der am 14. September 2025 seinen entscheidenden Treffer erzielte, bestätigte damit einmal mehr seine Klasse im hohen Alter und war der Matchwinner in einer Begegnung, die Milan verdient für sich entschied.

Aluminium-Pech

Doch auch nach der Führung blieb Milan vom Pech verfolgt: Der frisch eingewechselte Samuele Ricci traf in der 68. Minute nur den Pfosten, und Santiago Gimenez scheiterte in der 83. Minute bereits zum zweiten Mal am unbarmherzigen Aluminium. Ein möglicher Strafstoß für die Gastgeber wurde nach VAR-Überprüfung in der Schlussphase nicht gegeben (88.).

Letztlich geht der Sieg für die AC Milan völlig in Ordnung – angesichts der Fülle an erstklassigen Möglichkeiten, darunter vier Aluminiumtreffer, hätte das Ergebnis durchaus höher ausfallen können.

Bologna muss sich den Vorwurf gefallen lassen, aus der deutlichen Überlegenheit beim Ballbesitz keinerlei Torgefahr entwickelt zu haben.