Nach Telefonat mit Selenskyj: Trumps überraschende Ukraine-Kehrtwende

Nach kurzem Lieferstopp fließen wieder US-Waffen in die Ukraine. Der Kurswechsel folgt einem Telefonat zwischen Trump und Selenskyj mit brisantem Personalwechsel im Hintergrund.

Die USA setzen ihre Waffenlieferungen an die Ukraine fort, nachdem Präsident Donald Trump zunächst einen Lieferstopp verhängt hatte. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus erklärte Trump, die Ukraine müsse angesichts der heftigen russischen Angriffe in der Lage sein, sich zu verteidigen. Die Unterstützung werde sich vorwiegend auf defensive Waffensysteme konzentrieren.

Der Kurswechsel erfolgt nur wenige Tage nach der überraschenden Aussetzung bereits zugesagter Waffenlieferungen, darunter auch Flugabwehrraketen. Wie die Financial Times unter Berufung auf zwei Insider berichtet, ging dieser Entscheidung offenbar ein Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj voraus, in dem die Ablösung der ukrainischen Botschafterin in Washington, Oxana Markarowa, vereinbart wurde. Die seit 2021 amtierende Diplomatin stand bei Teilen der Republikanischen Partei in der Kritik, eine zu große Nähe zu den Demokraten zu pflegen.

Laut dem Bericht sollen nun beide Seiten potenzielle Nachfolgekandidaten prüfen. Die Entlassung Markarowas wird von Beobachtern als taktisches Zugeständnis Selenskyjs interpretiert, um in einer kritischen Phase des Konflikts die amerikanische Unterstützung zu sichern. Die Ukraine sieht sich derzeit massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen ausgesetzt.

Personelle Umstrukturierung

Nach Informationen der Financial Times plant Selenskyj, die Personalentscheidung im Rahmen einer umfassenden Kabinettsumbildung in der kommenden Woche bekanntzugeben. Seit Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident bereits mehrfach sein Kabinett neu formiert. Für die Nachfolge auf dem Botschafterposten werden dem Bericht zufolge mehrere hochrangige Regierungsmitglieder gehandelt, darunter Ministerpräsident Denys Schmyhal und Verteidigungsminister Rustem Umjerow.

Ein ranghoher ukrainischer Regierungsvertreter betonte, Selenskyj suche einen „guten Verhandlungsführer“ für die diplomatische Vertretung in Washington. Der ehemalige EU-Diplomat Balazs Jarabik interpretiert die Personalrochaden als typische Reaktion auf den wachsenden Druck in verschiedenen Bereichen. Die Umstrukturierung deute nicht auf eine strategische Neuausrichtung hin, sondern ziele vielmehr darauf ab, Unzufriedenheit einzudämmen und inmitten der multiplen Herausforderungen Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.

Russische Offensive

Die Ukraine wehrt sich seit über drei Jahren gegen die russische Invasion. In den vergangenen Wochen hat Moskau seine Angriffe intensiviert und versucht systematisch, die ukrainische Luftabwehr zu überfordern.

US-Strategie an Bedingungen geknüpft

Das Pentagon hatte den zwischenzeitlichen Lieferstopp mit Bedenken bezüglich sinkender US-Waffenbestände begründet. Bei seiner Ankündigung zur Wiederaufnahme der Lieferungen betonte Trump, dass die USA „vor allem Verteidigungswaffen“ bereitstellen werden, darunter die dringend benötigten Flugabwehrraketen.

Wie aus Regierungskreisen verlautet, knüpft die US-Regierung die weitere Unterstützung an eine laufende Überprüfung der eigenen militärischen Kapazitäten. Ein Pentagon-Sprecher bekräftigte, dass künftige Waffenlieferungen stets im Hinblick auf die nationale Sicherheit evaluiert würden – im Einklang mit Trumps „America First“-Prioritäten.

Der US-Präsident machte gleichzeitig deutlich, dass er parallel zu den Waffenlieferungen auch auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges setzt. Für die Ukraine bleibt insbesondere die Lieferung moderner Luftabwehrsysteme wie Patriot entscheidend, um die jüngste Welle russischer Angriffe abzuwehren.