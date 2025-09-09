Nach UEFA-Sperre: Skandal-Schiri entscheidet über Österreichs WM-Traum

Ein Wiedersehen mit bitterem Beigeschmack: Ausgerechnet jener Schiedsrichter, der Österreich bei der EM einen folgenschweren Fehler bescherte, leitet heute das Spiel in Zenica.

Der Unparteiische mit Vorgeschichte steht im Rampenlicht, wenn heute Abend in Zenica die Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und Österreich angepfiffen wird. Jesus Gil Manzano, der spanische Referee, bringt eine belastete Historie mit dem ÖFB-Team und dessen Coach Ralf Rangnick mit ins Stadion.

Die Erinnerungen sind noch frisch: Beim EM-Auftakt der Österreicher gegen Frankreich am 17. Juni 2024 unterlief Gil Manzano ein folgenschwerer Fehler. Statt eines klaren Eckballs für das Rangnick-Team entschied er auf Abstoß für die Franzosen. Die anschließende Spielsequenz mündete in einem unglücklichen Eigentor durch Maxi Wober zum 0:1. Die TV-Bilder ließen keinen Zweifel an der Fehlentscheidung, was Rangnick nach Abpfiff zu deutlichen Worten veranlasste. Die Konsequenz: Die UEFA zog den Spanier von weiteren EM-Spielen ab.

Überraschende Nominierung

Umso überraschender erscheint nun die Ansetzung durch UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti, der den 41-jährigen Spanier für das brisante WM-Qualifikationsspiel nominierte. Gil Manzano ist mit österreichischen Teams durchaus vertraut – bereits 2023 stand er beim Nations-League-Duell gegen Belgien auf dem Rasen, das mit einem 2:3 aus österreichischer Sicht endete.

Kontroverse Karriere

Auch abseits Österreichs sorgte der Spanier für Schlagzeilen. In der vergangenen Saison pfiff er vier Champions-League-Begegnungen und war unter anderem beim 5:1-Erfolg Kroatiens gegen Tschechien in der WM-Qualifikation im Einsatz. Besonders heftige Reaktionen löste er zuletzt in seiner Heimat aus: Nach einem abgepfiffenen Angriff von Real Madrid, bei dem Jude Bellingham bereits eingeköpft hatte, bezeichnete der klubeigene TV-Sender des Rekordmeisters ihn als „Protagonisten des größten Skandals der jüngeren Vergangenheit“.

Das heutige Duell im Stadion Bilino Polje ist für beide Teams von enormer Bedeutung – es geht um wichtige Punkte in der WM-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026.

Wenn heute um 20:45 Uhr der Ball rollt, werden nicht nur die 22 Akteure auf dem Feld unter Beobachtung stehen.

Auch Gil Manzanos Entscheidungen dürften mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.