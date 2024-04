NBA-Star enthüllt: „Jokic und Doncic sind mental allen anderen voraus“

Im Glanz der Scheinwerfer der NBA, wo der Kampf um den prestigeträchtigen MVP-Titel (Most Valuable Player) in der höchsten Spielklasse des Basketballs entbrennt, stehen zwei Spieler aus dem Balkan besonders im Fokus: Nikola Jokic und Luka Doncic. Ihre herausragenden Leistungen werfen die Frage auf, wie sie es schaffen, die starke Konkurrenz zu dominieren und was sie von anderen Spielern abhebt. Der ehemalige amerikanische Basketballer Dzamal Crawford, der selbst drei Mal den Titel des besten sechsten Manns erhielt, bietet eine faszinierende Sichtweise auf die beiden Ausnahmetalente.

Meister des Spiels: Doncics psychologische Finesse

Doncic, ein fünfmaliger All-Star und derzeit bester Punktesammler der Liga, zeichnet sich laut Crawford insbesondere durch seine Fähigkeit aus, Gegner in seinen eigenen Spielrhythmus zu zwingen und das Tempo zu kontrollieren. „Es ist nicht nur das Tempo, das Luka besonders macht“, erklärte Crawford im „Pivot Podcast“. „Er lässt euch nach seiner Pfeife tanzen, das Spiel verlangsamen. Ich wette, er und Jokic lachen darüber, wie sie die anderen herumlaufen lassen.“ Bereits im Alter von 15-16 Jahren begann Doncic seine Profikarriere, und mit 20 war er bereits ein Meister des Spiels, unbeeindruckbar unter Druck und immer bereit, sich perfekt anzupassen.

Der strategische Denker: Jokics unkonventionelle Spielweise

Auch der serbische Center Jokic hat bereits zwei MVP-Titel in seiner Karriere errungen und führte die Denver Nuggets im letzten Jahr zum Triumph über die Miami Heat um die Larry O’Brien Championship Trophy. Was Crawford jedoch bei ihm hervorhebt, ist seine ungewöhnliche Herangehensweise. „Jokic spielt andersherum. Er spielt nicht gegen euch, sondern gegen euren Coach“, sagte Crawford. Der serbische Spieler neige nicht primär zum Punkten, sondern dominiere mit seinem umfassenden Spiel, das durchschnittlich 30 Punkte sowie beachtliche Assist- und Rebound-Zahlen umfasst.

Immer wieder verblüfft Jokic die Basketballwelt mit seinen kreativen Spielzügen. Seine Fähigkeit, scheinbar mühelos ein Spiel zu lesen und mit einem überraschenden Pass ganze Verteidigungen auszuhebeln, begeistert Fans und Fachwelt gleichermaßen. Crawford ergänzt: „Er lässt euch dumm aussehen, blickt euch in die Augen und liefert ein Pass über das gesamte Spielfeld, um dann Raum für andere Aktionen zu schaffen.“

Der Triumph des Geistes über die rohe athletische Kraft scheint das Erfolgsrezept dieser beiden Balkan-Spieler zu sein, die die NBA derzeit fest im Griff haben. Ihre bemerkenswerten Karrieren und der Wettstreit um das dritte MVP-Prisma Jokics bieten eine spannende Grundlage für Diskussionen über Talent, Intelligenz und die Zukunft des Basketballs.