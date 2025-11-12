Nebel-Alarm: Wo Österreich jetzt im grauen Dunst versinkt

Hochdruckgebiet WENCKE bringt stabile Wetterlage nach Österreich – während die Berge Sonnenschein genießen, kämpfen Niederungen mit hartnäckigem Nebel und kühleren Temperaturen.

Das Hochdruckgebiet WENCKE bestimmt ab Mittwoch das Wettergeschehen in Mitteleuropa und sorgt für eine anhaltend stabile Wetterlage bis zum Wochenende. UWZ-Expertin (UWZ = Unwetterzentrale) Isabella Winterer erklärt, dass durch die höhenliegende Südwestströmung wärmere Luftmassen in den Alpenraum gelangen, was außerhalb der Nebelzonen für milde Temperaturen sorgt.

Der Mittwoch präsentiert sich im Bergland überwiegend sonnig, wobei sich die Nebelfelder in den inneralpinen Tälern bis zur Mittagszeit auflösen. Im Gegensatz dazu muss im Donauraum, den östlichen Landesteilen sowie in den Beckenlagen um Graz und Klagenfurt mit beständigem Nebel gerechnet werden. Die Windverhältnisse bleiben größtenteils schwach, nur in den westlichen Bergregionen macht sich ein leichter Föhn aus südlicher Richtung bemerkbar.

Die Tageshöchstwerte pendeln sich je nach Nebelauflösung zwischen 6 und 16 Grad ein.

Stabile Hochdrucklage

Am Donnerstag verharren außerhalb der Alpenregionen sowie im Rheintal und den südlichen Beckenlandschaften hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder, die im Tagesverlauf nur vereinzelt aufbrechen. Die Bergregionen hingegen genießen weitverbreiteten Sonnenschein. Im Osten weht der Wind mäßig aus südöstlicher Richtung, während in den Nordalpen leichte Föhnbedingungen herrschen.

In den nebelgeprägten Gebieten steigen die Temperaturen kaum über 5 bis 9 Grad, während die sonnenbegünstigten Regionen Werte zwischen 10 und 16 Grad erreichen – in den westlichen Föhngebieten lokal sogar bis nahe 20 Grad.

Der Freitag startet in den Niederungen und manchen Tallagen mit neblig-trüben Verhältnissen, während die Berggipfel von Sonnenschein profitieren. Im weiteren Tagesverlauf lösen sich die Nebelfelder teilweise auf, woraufhin auch in höheren Lagen einige Wolken durchziehen. Dennoch bleibt es bis zum Abend freundlich und niederschlagsfrei.

Die Nordalpen stehen weiterhin unter leichtem Föhneinfluss, während im Osten mäßiger Südostwind vorherrscht. Die Temperaturverteilung ändert sich kaum: Überwiegend werden 10 bis 15 Grad erreicht, bei anhaltendem Nebel nur etwa 6 Grad, in Föhnlagen vereinzelt knapp 20 Grad.

Wetterumschwung Samstag

Der Samstag bietet abseits des im Flachland oft beharrlichen Nebels zunächst noch zeitweise Sonnenschein, doch im Laufe des Tages verdichten sich die Wolken von Südwesten her zunehmend. Am Nachmittag und Abend fällt im Westen sowie entlang und südlich des Alpenhauptkamms stellenweise leichter Regen, überwiegend endet der Tag jedoch trocken.

Bei meist schwachen Windverhältnissen bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 6 und 15 Grad.