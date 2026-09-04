Netflix erhöht Preise: Für diese Abos müssen Kunden jetzt mehr zahlen

Streaming wird teurer: Netflix dreht in Österreich und Deutschland erneut an der Preisschraube – und trifft gleich mehrere Abomodelle.

Der Streaming-Anbieter Netflix hat seine Abo-Preise in Österreich und Deutschland angehoben. Das „Premium“-Abonnement kostet nun 21,99 Euro, das „Standard“-Abo 15,99 Euro. In Österreich steigt zudem der Basis-Tarif von 8,99 auf 10,99 Euro. Zuletzt hatte Netflix die Preise in beiden Ländern im April 2024 angepasst.

Neue Preisstruktur

Wer in 4K-Qualität streamen möchte, zahlt für das „Premium“-Abo künftig 21,99 Euro monatlich. Das „Standard“-Abo in Full-HD-Auflösung kostet nun 15,99 Euro. In Deutschland wurde außerdem das werbegestützte Einstiegsabo von bisher 4,99 Euro auf 6,99 Euro verteuert. In Österreich soll dieses Modell erst im kommenden Jahr verfügbar sein.

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Zusatzgebühren erhöht

Darüber hinaus hat Netflix in Deutschland die Gebühren für Nutzer angehoben, die nicht demselben Haushalt angehören. Im werbegestützten Abo beläuft sich dieser Aufschlag nun auf 4,99 Euro, in den anderen Abomodellen auf 5,99 Euro. Das Unternehmen begründet die Preiserhöhungen mit einem wachsenden Leistungsangebot: „Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen, bitten wir sie gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen.“