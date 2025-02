Neuanfang: Diese Sternzeichen finden ihr wahres „Ich“

Der Februar 2025 steht im Zeichen tiefgreifender persönlicher Entwicklungen, die durch das Ende der Rückläufigkeit Jupiters und die Energie der Portaltage initiiert werden. Diese astrologische Konstellation bietet einigen Sternzeichen eine einzigartige Gelegenheit, ihr inneres Potenzial zu entfalten und neue Wege zur Selbsterkenntnis zu beschreiten.

Jungfrau

Die Portaltage am 2. und 3. Februar markieren für die Jungfrau den Beginn einer bedeutenden Veränderungsphase. Ein unvorhersehbares Ereignis kann tiefgreifende Einsichten in Frage stellen und das bisherige Selbstbild grundlegend verändern. Was zunächst wie eine alltägliche Unannehmlichkeit erscheint, könnte sich möglicherweise zu einem entscheidenden Wendepunkt entwickeln. Während dieser Zeit könnten zudem intensive Träume auftreten, die wertvolle Einblicke in den zukünftigen Lebensweg gewähren.

Waage

Mit der direkten Bewegung Jupiters ab dem 4. Februar eröffnet sich für die Waage ein besonderes Fenster der Selbsterkenntnis. Ein Traum, der lange als unerreichbar galt, könnte plötzlich greifbar werden. Durch eine Abfolge scheinbar zufälliger Ereignisse entstehen neue Verbindungen und Chancen. Das Universum weist auf einen neuen Pfad hin – es gilt, diesen mit Entschlossenheit und Mut zu verfolgen.

Fische

Der Neumond in den Fischen am 28. Februar bietet dem Krebs eine ideale Gelegenheit zur Selbstreflexion. Ein vergangenes Ereignis könnte unerwartet in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken und als Schlüssel zu bedeutenden neuen Einsichten dienen. Wie ein Puzzle, das sich Stück für Stück zusammensetzt, offenbart sich den Krebseingeborenen ein tieferer Sinn. Diese Phase könnte von bemerkenswerten Zufällen begleitet sein, die dazu anregen, eine neue Richtung einzuschlagen. Ein lange vernachlässigtes Hobby oder eine alte Leidenschaft könnte plötzlich wieder an Bedeutung gewinnen.