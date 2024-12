Neue EU-Regelung: iPhone-Verkauf in Österreich gestoppt

Seit dem 28. Dezember 2024 ist es in der Europäischen Union verpflichtend, dass alle Elektrogeräte, einschließlich Smartphones, mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind.

Diese EU-Regelung zielt darauf ab, die Kompatibilität verschiedener Geräte zu verbessern und den Elektroschrott zu reduzieren, indem Verbraucher in der Lage sind, ihre Ladegeräte länger zu verwenden.

Apples strategische Anpassung

Als Reaktion auf diese Vorgabe hat Apple den Verkauf der iPhone-Modelle 14 und SE 3 in der EU eingestellt. Diese Modelle nutzten noch den Lightning-Anschluss, der nicht mehr den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Obwohl Apple sich lange gegen den Wechsel zu USB-C wehrte, war man schlussendlich gezwungen, sich den Marktgegebenheiten anzupassen. Das iPhone 15, das bereits über einen USB-C-Anschluss verfügt, bleibt weiterhin im Verkauf.

Bezeichnenderweise hat die Entscheidung zur Marktrücknahme der älteren Modelle nur marginale Auswirkungen auf die Verkaufszahlen in der EU, da diese Geräte ohnehin bald durch die nächste iPhone-Generation ersetzt werden sollen. Diese wird für das Jahr 2025 erwartet und soll mit neuen Features aufwarten.

Unterschiedliche Regelungen in Europa und darüber hinaus

Während die neuen Vorschriften in der EU strikt umgesetzt werden, gelten sie nicht für Großbritannien und andere Länder außerhalb der EU. In diesen Regionen können iPhones mit Lightning-Anschlüssen noch bis Ende 2025 verkauft werden. Diese Regelung ermöglicht es Apple, vorhandene Lagerbestände in diesen Märkten abzubauen, während die weltweite Umstellung auf USB-C weiter voranschreitet.

Für europäische Verbraucher bedeutet die gesetzliche Änderung einen endgültigen Wechsel. Wer ein neues iPhone erwerben möchte, muss ein Modell mit USB-C wählen. Apple plant zudem die Einführung eines neuen iPhone SE mit USB-C zu Beginn des Jahres 2025, das als Übergangsmodell zwischen der aktuellen Linie und den erwarteten großen Neuerungen der iPhone-17-Serie dienen soll.