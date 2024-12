Steigende Heizkosten: So bekommst du einen Zuschuss

Mit den fallenden Temperaturen steigen auch die Heizkosten, was viele Haushalte in Österreich vor finanzielle Herausforderungen stellt. Angesichts steigender Energiepreise und zusätzlicher Gebühren überlegen nahezu 46 Prozent der Österreicher, in dieser Wintersaison weniger zu heizen.

Bundeslandspezifische Zuschüsse

Doch es gibt Entlastungsmaßnahmen, die in einigen Bundesländern angeboten werden. In Niederösterreich haben Personen, die seit mindestens sechs Monaten ihren Hauptwohnsitz dort haben und deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, Anspruch auf einen Heizkostenzuschuss von 150 Euro. Anträge müssen bis zum 31. März 2025 beim zuständigen Gemeindeamt eingereicht werden.

Die Steiermark bietet einen Zuschuss von 340 Euro für einkommensschwache Bürger an, die seit September 2024 dort gemeldet sind. Die Einkommensobergrenzen variieren je nach Haushaltsgröße. Anträge sind bis zum 28. Februar 2025 in Gemeindeämtern und online unter www.soziales.steiermark.at möglich.

In Vorarlberg gibt es finanzielle Unterstützung bis zu 330 Euro. Dabei sind die Einkommensgrenzen wichtig. Anträge können bis zum 21. Februar 2025 gestellt werden.

Kärnten bietet zwei Varianten des Heizkostenzuschusses: den großen Zuschuss von 180 Euro und den kleineren von 110 Euro, abhängig vom Nettogehalt der Haushalte. Die Frist zur Antragstellung ist der 31. März 2025.

Weitere Unterstützungsmaßnahmen

Das Burgenland bietet mit dem sogenannten Wärmepreisdeckel Förderungen von bis zu 2.000 Euro, speziell für Haushalte mit einem maximalen Jahreseinkommen von 63.000 Euro. Die Antragsfrist endet am 31. Dezember 2024 und ist online unter www.burgenland.at/wpd zu stellen. Die Fortführung ist für 2025 geplant.

In Salzburg lief die Antragsfrist für einen Zuschuss von 600 Euro bereits im September 2024 aus. Im nächsten Jahr könnte der Beitrag auf 250 Euro reduziert werden, mit Antragsmöglichkeit ab Januar 2025.

Oberösterreich hat noch keine Entscheidung bezüglich der Heizkostenzuschüsse für 2025 getroffen, da die Frist bereits abgelaufen ist.

In Tirol konnten im Vorjahr Haushalte mit bis zu 2.600 Euro netto an Einkommen Zuschüsse von insgesamt 900 Euro erhalten. Auch für die Heizperiode ab Herbst 2025 wird wieder finanzielle Hilfe erwartet, die ab dem Frühjahr 2025 beantragt werden kann.

Durch diese regional unterschiedlichen Zuschüsse wird für viele Familien eine wichtige Entlastung während der Heizperiode geschaffen. Interessierte sollten sich zeitnah über die spezifischen Bedingungen und Fristen informieren, um diese Unterstützung in Anspruch nehmen zu können.