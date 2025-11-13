Neue Regel ab heute: Das gilt jetzt für alle Reisenden

Papier war gestern: Ryanair setzt ab sofort komplett auf digitale Bordkarten. Die Umstellung sorgt für Diskussionen – und könnte laut Experten zum Chaos führen.

Ryanair akzeptiert ab sofort nur noch digitale Bordkarten. Die seit Mittwoch gültige Regelung bedeutet, dass Fluggäste ihre Bordpässe ausschließlich über die Ryanair-App abrufen und beim Boarding elektronisch vorzeigen müssen. Gedruckte Versionen werden nicht mehr angenommen. Der Ablauf gestaltet sich unkompliziert: Nach dem Check-in in der App erhalten Passagiere ihre digitalen Bordkarten, die sie dann beim Einsteigen vorlegen können. Dabei muss zumindest die Person, die die Buchung vorgenommen hat, Zugriff auf die Ryanair-App haben, um die Tickets an Mitreisende weiterzuleiten. Voraussetzung ist selbständlich, dass alle Reisenden ein elektronisches Gerät besitzen und dieses auch mit sich führen.

Gemischte Reaktionen

Die Neuerung wird von Reisenden unterschiedlich aufgenommen. “Die Umstellung stört mich überhaupt nicht. Ich erledige ohnehin alles digital. Das ist viel praktischer, besonders weil ich keinen Drucker habe. So kann ich die Bordkarte auch nicht zu Hause vergessen”, berichtet eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Ein anderer Leser äußert hingegen Bedenken: “Ich habe die Tickets eigentlich gerne in der Hand. Damit fühle ich mich sicherer.” Besonders für ältere Menschen, die möglicherweise kein Smartphone besitzen, könnte die Umstellung problematisch werden. Auch der irische Reiseexperte Eoghan Corry warnte bereits vor möglichen Schwierigkeiten. Dem Portal Extra.ie sagte er: “Sobald die Regel greift, wird es pures Chaos geben.”

Weitere Änderungen

Urlaubsreisen mit dem Flugzeug bringen bereits zahlreiche Herausforderungen mit sich: Von der Kofferpackerei bis zur Organisation von Flug und Unterkunft gibt es viele Details zu beachten. Ab dem 12. November kommt nun eine weitere bedeutende Änderung hinzu, die für viele Reisende eine erhebliche Umstellung darstellen könnte. Der November bringt generell mehrere Neuerungen.

Eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen, die für dich relevant sein könnten, haben wir zusammengestellt.