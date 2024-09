„Niemals Kickl“: Anti-FPÖ-Demos in Wien (FOTOS+VIDEOS)

Am gestrigen Sonntag erzielte die FPÖ einen bedeutenden Wahlsieg bei den Nationalratswahlen . Mit einem Stimmenanteil von 28,8 % schnitten sie am besten ab und wurden damit stärkste Kraft (Ergebnisstand 21.30 Uhr).

Der zweite Platz ging an die bisher regierende ÖVP, die 26,3 % der Stimmen erhielt. Andreas Babler und die SPÖ erlebten hingegen ein historisch schlechtes Ergebnis und landeten mit 21,1 % auf dem dritten Platz.

Proteste im Anschluss an die Wahl

Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen begannen in Wien bereits die ersten Proteste gegen das Wahlergebnis. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Antifa-Aktivisten versammelten sich in der Wiener Innenstadt, um ihren Unmut kundzutun. Laut Veranstaltungsteam war die Demonstration angemeldet und zog vom Yppenplatz in Wien-Ottakring in die Innenstadt. Die Gruppe stimmte Slogans wie „Ganz Wien hasst die FPÖ“ und „Niemals Kickl“ an.

Kurz vor 20 Uhr versammelten sich rund 200 linke Aktivisten vor dem Parlament, um gegen die FPÖ zu protestieren. Mit Bannern und Schildern, auf denen unter anderem „Lasst Nazis nicht regieren und niemals aufmarschieren“ sowie „Nazis raus“ und „Ickl ist ein Azi“ zu lesen war, machten sie ihrem Unmut Luft.

Polizeieinsatz sichert Wahlparty

Gegen 21.30 Uhr formierte sich der sogenannte schwarze Block, um in Richtung des Alten AKHs zu marschieren. Grölend und mit Fackeln wollten die Demonstranten die FPÖ-Wahlparty in der Stiegl Ambulanz stören. Einige der Aktivisten waren vermummt.

Die Polizei sperrte das Areal um die Stiegl Ambulanz weiträumig ab und verhinderte so eine mögliche Eskalation. Der Einsatz der Sicherheitskräfte dauerte am Abend noch an.

Wieder Donnerstagsdemos geplant

Bei den früheren ÖVP-FPÖ-Koalitionen gab es sogenannte „Donnerstagsdemos“, bei denen teilweise Tausende Menschen an Donnerstagen gegen die FPÖ protestiert hatten. In Anlehnung daran wurde auf Social Media bereits eine neue Donnerstagsdemo vor dem Parlament angekündigt.