Nur eine Neuinfektion in Wuhan!

Es ist bereits der zweite Tag in Folge an dem nur eine einzige Neuerkrankung in Wuhan gemeldet wurde. Könnte das ein baldiges Ende des Coronavirus bedeuten?

Die Pekinger Gesundheitskommission veröffentlichte am Mittwoch die landesweiten Zahlen zu COVID-19. Darin zu entnehmen waren zwölf neue Fälle, bei denen Personen die nach China eingereist sind, positiv getestet wurden. In Wuhan, der Stadt in der die Pandemie ausgebrochen ist gäbe es nur noch eine Neuinfektion.

Bei den „Importierten“ soll es sich um größtenteils um Chinesen handeln, die eine Heimrückkehr angetreten haben, weil sie vermuten, dass sich die Lage dort stabilisiert hat. Insgesamt seien es 155 solcher Fälle.

Vergangene Woche meldete die Kommission, dass der Höhepunkt der Ausbreitung überschritten sei, soweit die offizielle Statistik. Trotz der positiven Nachrichten beklagt das Land weiterhin, täglich Todesopfer im zweistelligen Bereich. Am Dienstag stieg die landesweite Opferzahl auf 3237 Fälle. Insgesamt zählte man dabei 80’894 Infizierte.

Das Land setzt daher weiterhin auf strenge Quarantänevorschriften und auch in Wuhan, müssen die meisten Bewohner weiterhin zu Hause bleiben.