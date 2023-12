Österreich im Dunkeln: Stromausfälle wegen Sturm zu Weihnachten möglich

Mit der Wucht eines wütenden Giganten traf das Sturmtief „Zoltan“ in den späten Stunden des Donnerstags auf Oberösterreich. Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h entfesselten eine Nacht des Chaos und der Dunkelheit, die das gesamte Bundesland in ihren eisigen Griff nahm.

Wie ein unsichtbarer Riese riss „Zoltan“ Bäume aus dem Boden, die auf Stromleitungen stürzten und so für weitreichende Stromausfälle sorgten. Der aufgeweichte Boden durch den starken Niederschlag begünstigte das Entwurzeln weiterer Bäume, was die Situation zusätzlich verschlimmerte.

Kurz vor Mitternacht war in 35.000 Haushalten der Strom ausgefallen“, berichtet Wolfgang Denk, Pressesprecher von Netz Oberösterreich, in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Doch die Dunkelheit der Nacht war nicht nur symbolisch, sondern auch eine reale Herausforderung für die Einsatzkräfte: „Außer es ist in der Nacht und wir können wo nicht hin oder die Eigengefährdung ist zu groß, dann müssen wir auf die Morgenstunden warten.“

Als der Tag anbrach, hatten die unermüdlichen Bemühungen der Monteure erste Erfolge gezeigt. „In den Morgenstunden waren noch rund 2000 Haushalte ohne Strom, die im Laufe des Vormittags wieder an das Netz angeschlossen werden sollen“, so Denk.

Wetterbericht

Doch der Wetterbericht lässt wenig Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Situation zu. „Wir rechnen damit, dass laufend Störungen hereinkommen“, warnt Denk. Trotzdem zeigt sich der Pressesprecher zuversichtlich: „Personell wird jeder verfügbare Mitarbeiter im Einsatz sein. Pro Nacht werden es zwischen 100 und 150 Leute sein.“

So steht Oberösterreich weiterhin unter dem Einfluss von „Zoltan“, während die Helden der Nacht gegen die Elemente ankämpfen, um das Licht zurückzubringen. Es sind noch stürmische Zeiten zu erwarten, doch eines ist sicher: Oberösterreich lässt sich nicht unterkriegen.