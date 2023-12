Traurig: Serbisches Ehepaar lebt fünf Jahre ohne Strom

In einem kleinen, blitzsauberen Haus im Stadtteil Ledena Stena in Nis bereitet ein älteres Ehepaar bei schwachem Licht Kaffee zu. Stojadin und Milunka Mitic leben seit 2018 ohne elektrischen Strom. Ihr Stromzähler wurde entfernt, weil er angeblich nicht versiegelt war. Obwohl ihre Unterlagen belegen, dass sie keine offenen Rechnungen hatten, erhielten sie am Schalter eine andere Auskunft.

Stojadin Mitic, der nach 35 Jahren Arbeit bei der Eisenbahn in den Ruhestand gegangen ist, schildert die Herausforderungen bei der Wiederherstellung seines Stromanschlusses: „Als ich nachfragte, warum mein Strom abgestellt wurde, wurde mir mitgeteilt, dass ich eine ausstehende Rechnung von 3500 Euro hätte. Diese habe ich beglichen. Bei meiner erneuten Anfrage bezüglich des Wiederanschlusses hieß es dann, ich hätte unautorisierten Stromverbrauch in Höhe von 531,52 Euro. Nachdem ich auch diese Summe bezahlt hatte, wurde mir gesagt, dass ich als Wohnungseigentümer eingetragen sein muss, um den Stromanschluss zu erhalten.“

Seit Jahren bemühen sich die Mitics darum, ihre Wohnung zu kaufen und zu legalisieren, um wieder Strom zu bekommen. Sie haben sich an zahlreiche Stellen gewandt, aber ohne Erfolg. „Wir leben seit fünf Jahren unter Sanktionen. Das heißt, wir können unseren Strom nicht wieder anschließen lassen, die Wohnung nicht erwerben, haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung und ich kann seit fünf Jahren kein Slava mehr feiern. So haben sie mir sogar mein Glaube genommen“, erklärt Stojadin.

Diese „sie“ sind all diejenigen, die seit Jahren nicht auf ihre Anfragen und Bitten reagieren. Sie haben buchstäblich mehrmals an alle geschrieben, und sie sind immer noch im Dunkeln und zahlen Tausende von Euro an Krediten, mit denen sie die Elektroverteilung im Jahr 2018 bezahlt haben.