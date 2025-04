Österreich pumpt 3 Milliarden in Ukraine-Hilfe

Österreichs Ukraine-Unterstützung beläuft sich auf Milliarden: Drei Milliarden Euro hat die Alpenrepublik seit Kriegsbeginn bereitgestellt. Als neutraler Staat leistet Wien jedoch keine militärische Hilfe.

Seit Kriegsbeginn hat Österreich die Ukraine mit drei Milliarden Euro unterstützt. Diese Summe beinhaltet bilaterale Hilfsleistungen in Höhe von rund 294 Millionen Euro sowie Unterstützungen, die über die Europäische Union abgewickelt wurden, wie das Außenministerium am Dienstag gegenüber der APA (Austria Presse Agentur) bestätigte. Als neutraler Staat beteiligt sich Österreich jedoch nicht an militärischer Unterstützung für das von Russland angegriffene Land.

Umfassende Hilfskategorien

Die umfangreichen finanziellen Mittel, die seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 bereitgestellt wurden, gliedern sich in verschiedene Hilfskategorien. Der bilaterale Unterstützungsrahmen umfasst 117 Millionen Euro für humanitäre Hilfe, acht Millionen Euro für Sachleistungen im Bereich Katastrophenschutz, sowie 146,5 Millionen Euro zur Förderung der Grundversorgung und für Wiederaufbaumaßnahmen.

Zusätzlich flossen 9,7 Millionen Euro in Bereiche wie die Bekämpfung von Korruption, während 12,8 Millionen Euro an Nachbarländer wie die Republik Moldau gingen, die ebenfalls von den Auswirkungen des Krieges betroffen sind.

Der überwiegende Teil der Gesamtsumme wird über Kanäle der Europäischen Union transferiert.