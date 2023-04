Ostereier natürlich färben: So funktioniert’s!

Die rote Farbe der Ostereier symbolisiert das Leiden Jesu, deshalb sollte man zuerst die Ostereier rot färben und dann in Farben nach Wunsch. Dieses sogenannte „Hauswächterei“ ist immer rot. Aber diesmal müssen Sie kein Pulver oder Chemikalien kaufen, um die intensive rote Farbe zu erhalten.



Vor fünfzig Jahren haben unsere Großmütter und Urgroßmütter Eier mit anderen Techniken gefärbt, die keine modernen Methoden erforderten, und jeder Haushalt hat sie. Wir glauben, dass sie sicherlich gesunder und nicht teuer sind.

Zwiebelschalen und Rote Beete



Sammeln Sie vor Ostern so viele Zwiebelschalen wie möglich. Verwenden Sie auch Schalen von roten Zwiebeln. Legen Sie Eier in einen Topf, bedecken Sie sie mit Zwiebelschalen, fügen Sie Wasser, 2 Esslöffel Salz und ein wenig Essig hinzu.

Sie können auch einige rohe Rote Beete in das Wasser schneiden. Kochen Sie und wenn das Wasser abkühlt, nehmen Sie die Eier heraus und bestreichen Sie sie dann mit Ol.

Kirschsaft



Legen Sie die Eier in einen Topf. Gießen Sie Kirschsaft und fügen Sie etwas Salz und Essig hinzu. Kochen Sie die Eier und wenn sie abgekühlt sind, nehmen Sie sie aus dem Wasser und bestreichen Sie sie mit Öl.

Paprika



Geben Sie vier Esslöffel Paprika in einen Liter Wasser, danach etwas Salz und Essig hinzu und kochen Sie die Eier. Achten Sie darauf, keinen scharfen Paprika zu verwenden, da die Schärfe durch die Schale in die Eier eindringen kann.