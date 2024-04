Österreich und Serbien verstärken polizeiliche Zusammenarbeit

Die Kooperation zwischen den Polizeibehörden Österreichs und Serbiens stand im Zentrum eines bilateralen Treffens, bei dem die beiden Länder ihre Partnerschaft bekräftigten und über erfolgreiche Gemeinschaftsprojekte berichteten, die das Vorgehen gegen illegale Migration und organisierte Kriminalität verstärken.

Zusammenarbeit im Schatten von Schlepperei und Drogen

Das heutige Gespräch zwischen dem österreichischen Innenminister Gerhard Karner und dem serbischen Botschafter Marko Blagojevic zeigte erneut den festen Willen beider Länder, die polizeiliche Zusammenarbeit zu vertiefen. Ein besonders hervorzuhebendes Ergebnis dieser Kooperation ist die gemeinsame Initiative gegen die Schlepperkriminalität, die sich in einem intensiven Informationsaustausch und koordinierten Einsätzen manifestiert. Das Bundeskriminalamt Österreich und serbische Beamte haben erst kürzlich in einer abgestimmten Aktion Ende März 2024 ihre Expertise gebündelt, um dieses grenzüberschreitende Verbrechen wirksamer zu bekämpfen. Ebenso hat die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Drogenkriminalität in jüngster Zeit zu erkennbaren Erfolgen geführt.

Serbiens Schritt zur Visasicherheit

Ein weiterer diskutierter Punkt war die Entscheidung Serbiens, die Visafreiheit für Staatsangehörige aus Indien und Tunesien aufzuheben, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Innenminister Karner würdigte diesen Schritt als wichtige Maßnahme zur Angleichung an die EU-Visabestimmungen und hob die Bedeutung dieser Entscheidung für die Sicherheit im europäischen Raum hervor. Dieser Prozess wird von Österreich ausdrücklich unterstützt und als ein Zeichen der guten Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses betrachtet.

Die Gespräche beleuchteten jedoch nicht nur die bisherigen Erfolge, sondern dienten auch der weiteren Abstimmung zukünftiger Projekte und Maßnahmen. Die Intensivierung des Informationsaustauschs und die Kooperation in Ausbildungsangelegenheiten der Polizei stehen dabei im Fokus. Österreich und Serbien bekräftigen damit ihre Entschlossenheit, gemeinsam die Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung europaweit anzugehen und die innere Sicherheit zu stärken.