Österreichweite Premiere von “Jorgovani” kommt im März!

Taucht ein in das fesselnde Drama „Jorgovani“, das ab dem 7. März 2024 im Cineplexx Millenniumkino zu sehen sein wird. Unter der Regie von Sinisa Cvetic präsentiert der Film eine beeindruckende Besetzung, darunter Sloboda Micalovic, Gordan Kicic, Nebojsa Dugalic, Milutin ‚Mima‘ Karadzic und Ivan Bosiljcic.

„Jorgovani“ erzählt die bewegende Geschichte von Katarina und Igor, zwei Schauspieler, die nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im wirklichen Leben miteinander verbunden sind. Durch eine Verleihung werden sie wieder zusammengeführt, und dabei werden nicht nur Glanz und Glamour sichtbar, sondern auch die wahren Gesichter und verborgenen Realitäten der Film- und Fernsehindustrie in Serbien. Der Film enthüllt, dass ihre Leben eine größere Melodramatik aufweisen als die, die sie gemeinsam aufgenommen haben.

Schauspieler: Sloboda Micalovic, Gordan Kicic, Nebojsa Dugalic, Milutin ‚Mima‘ Karadzic, Ivan Bosiljcic

Regie: Sinisa Cvetic

Filmstart: 7. März 2024 | Filmlänge: 1 Stunde 37 Minuten | Verleih: Adria Film

Wo & Wann? Cineplexx Millennium City, Beginn: 20 Uhr

Nach der feierlichen Premiere in Wien wird der Film weiterhin im regulären Programm der Kinos Cineplexx Millennium City, Cineplexx Donau Zentrum, Cineplexx Wienerberg und Lugner City Kino sowie in ausgewählten Cineplexx-Kinos in ganz Österreich gezeigt.

„Jorgovani“ verspricht nicht nur ein visuelles Fest, sondern auch eine emotionale Reise durch das Leben der Hauptfiguren. Mit einer Laufzeit von 1 Stunde 37 Minuten bietet der Film eine intensive Erfahrung, die das Publikum mit einem tiefen Einblick in die menschlichen Beziehungen und die Realität der Unterhaltungsbranche zurücklässt.

Vorverkauf gestartet:

Sichert euch hier die Tickets und erlebt „Jorgovani“ in den Wiener Kinos. Ein Film, der Herz und Verstand gleichermaßen anspricht.