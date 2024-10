„One Direction“-Sänger stirbt nach Balkonsturz (FOTOS+VIDEO)

Die Musikwelt trauert um Liam Payne, den britischen Sänger und ehemaligen Star der weltbekannten Boyband One Direction, der im Alter von 31 Jahren verstorben ist. Der tragische Vorfall ereignete sich in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, wo Payne aus einem Hotel in den Tod stürzte.

Der Vorfall im Detail

Liam Payne fiel aus dem dritten Stockwerk des Hotels Casa Sur im belebten Viertel Palermo. Der Sturz verursachte „extrem schwere“ Verletzungen, und er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die örtliche Polizei bestätigte. Laut Pablo Policicchio, Sprecher der Sicherheitsbehörde von Buenos Aires, habe Payne sich offenbar selbst vom Balkon gestürzt. Die Polizei war alarmiert worden durch einen Notruf, der von einem „aggressiven Mann“ berichtete, der möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. Als die Beamten eintrafen, hörten sie einen Aufprall und fanden Payne im Innenhof des Hotels vor.

Alberto Crescenti, Leiter des medizinischen Notfallsystems in der Provinz Buenos Aires, informierte den Fernsehsender Todo Noticias darüber, dass die genauen Umstände von Paynes Tod noch untersucht würden. Es stehe eine Autopsie aus, um Klarheit zu schaffen. Crescenti vermied es, auf die Frage einzugehen, ob Payne absichtlich gesprungen sei oder ob es sich um einen Unfall handelte.

Eine Trauerwelle in der Musikwelt

Payne war in Buenos Aires, um ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan zu besuchen. Der plötzliche Tod von Liam Payne löst weltweit Bestürzung und Trauer aus. Fans und Weggefährten erinnern sich an einen außergewöhnlich talentierten Musiker, der mit One Direction eine Ära der Popmusik mitprägte. Die Beweggründe für seinen tragischen Tod bleiben vorerst unklar.

