OnlyFans-Model posiert in sexy Outfits – Drohen jetzt heftige Strafen?

Das britische OnlyFans-Model Astrid Wett erregt Katar. Mit ihren sexy Outfits hält sich der WM-Edelfan an die Kleidervorschriften nicht. Bisher ist sie ohne jegliche Konsequenzen davongekommen, doch das soll sich jetzt ändern.

Die Regeln in Katar sind sehr streng. In den Stadien sind Küsse, Sex und Alkohol trinken in der Öffentlichkeit verboten. Die 22-Jährige legt trotz den strengen Regeln provokative Auftritte. Das Erotik-Model postete auf ihrem Twitter-Account, wie freizügig sie angezogen war.

Beim Achtelfinale zwischen Australien und Argentinien, zeigte sie sich in engen Hotpants, einem weißen Hemd und einem Bikini. Als Serbien gegen die Schweiz spielte trug sie unter ihrem T-Shirt anscheinend keinen BH.

Drohen ihr jetzt die Strafen wegen den ganzen sexy Outfits? Bis jetzt hat sie nur negative Kommentare auf Social Media bekommen, mehr auch nicht. Es bleibt spannend, ob sie bis Ende der Weltmeisterschaft ohne eine Strafe davonkommen wird.