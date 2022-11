Adventskalender 2022: Orion verspricht einen heißen Advent

Der Winter kommt. Es wird kalt. Genau die richtige Jahreszeit, um sich sein Heim etwas wärmer zu gestalten. Der aktuelle Orion Adventkalender verspricht jede Menge Spaß für die kalten Wintermonate.

Der erotische Luxus-Adventskalender von ORION überrascht mit Bestsellern aus den Bereichen Toys und Gags. Darüber hinaus finden Sie darin zwölf Lovetoys und fünf Vorspiel-Gadgets bekannter Marken, die für extra Knistern sorgen. Neben weiteren Höhenpunkten enthält der Adventskalender auch drei Rollenspiel-Accessoires und einen Love Guide mit Anwendungstipps.

Mit dieser aufregenden Mischung, die für ordentlich Abwechslung im Alltag sorgt, ist dieser ganz spezielle Adventskalender ein sexy Geschenk für Frischverliebte, aber auch für Langzeit-Paare, die mehr Erotik in ihre Beziehung bringen wollen. Also holen Sie sich jetzt den Adventskalender mit den meisten Überraschungen, denn die Stückzahl ist begrenzt. Der Kalender in limitierter Auflage ist im Versand als auch in den ORION Stores erhältlich.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

KOSMO verlost einen Orion Adventkalender. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Instagram-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.

Falls Du kein Glück hast…

…hast Du trotzdem Glück. Denn Du kannst Dir den Orion Adventskalender auch für 129 Euro kaufen oder eine geliebte Person damit beschenken.