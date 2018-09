Orthodox-gläubige Gemeinde in Österreich größer als die muslimische

Hierzulande wird viel über den Islam und die Muslime diskutiert. Dabei zählt die Orthodoxie zur zweitstärksten religiösen Gemeinschaft in Österreich.

Aktuelle Zahlen belegen, dass in Österreich mehr Orthodoxe in Österreich leben als Muslime. Zahlenmäßig haben die orthodox Gläubigen die Muslime in den letzten Jahren übertrumpft.

Lesen Sie auch: Mann lebte acht Jahre im Wiener Prater (FOTOS) Ein Passant lieferte der Wiener Naturwacht den Hinweis über das Versteck eines Obdachlosen Mannes. Der 40-Jährige lebte seit Jahren im Wiener Prater.

Der „Standard“ berichtet, dass rund 700.000 Muslime in Österreich leben, jedoch etwa 770.000 Orthodoxe. Seit den letzten offiziellen Zahlen 2014 habe die orthodoxe Kirche stark zugelegt. Vor vier Jahren zählte diese Gemeinschaft rund 500.000 Gläubige. Das Sekretariat des griechisch-orthodoxen Metropoliten schätzt sogar 750.000 bis 800.000 Orthodoxe in Österreich.

Hier würde die Migration eine wesentliche Rolle spielen. Denn immer mehr rumänisch-orthodoxe Gläubige nach Mitteleuropa ziehen. Zur größten Gruppe der Zuwanderer zählen u.a. rumänische Staatsbürger. Sie werden nicht als Migranten wahrgenommen da sie sich innenhalb der Europäischen Union bewegen. Nach wie vor zählen römisch-katholische Gläubige zur stärksten Religionsgemeinde in Österreich. Dennoch geht ihre Zahl zurück, von 5,9 Millionen 2001 auf 5,1 Millionen aktuell.