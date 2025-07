Ozzy Osbourne stirbt mit 76 Jahren: So wurde er vom Außenseiter zur Legende

Die Rockwelt trauert um eine Ikone: Heavy-Metal-Pionier Ozzy Osbourne ist tot. Der skandalumwitterte Brite mit der markanten Stimme prägte Generationen von Musikfans.

Ozzy Osbourne, der als Pionier des Heavy Metal mit Black Sabbath in die Musikgeschichte einging, ist verstorben. Der britische Musiker, der sowohl durch seine markante Stimme als auch durch seine skandalträchtigen Auftritte Bekanntheit erlangte, verstarb kurz nach seinem letzten Bühnenauftritt. Neben seinen musikalischen Errungenschaften sorgten auch seine Eskapaden – darunter der berüchtigte Vorfall mit einer Fledermaus und sein exzessiver Drogenkonsum – für Schlagzeilen. In seinen letzten Lebensjahren hatte der Künstler mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen.

Seine Kindheit verbrachte John Michael Osbourne, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, in ärmlichen Verhältnissen in einem Arbeiterviertel von Birmingham, wo er mit sieben Geschwistern aufwuchs. Seine Schulzeit war von Lernproblemen geprägt – er litt unter Legasthenie und entwickelte sich zum Klassenclown. Später enthüllte er, in seiner Jugend regelmäßig sexuell missbraucht worden zu sein. Die Unterstützung seiner Ehefrau Sharon und therapeutische Hilfe ermöglichten es ihm, diese traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten.

Mit 15 Jahren brach Osbourne seine Schulausbildung ab und nahm verschiedene Arbeitsstellen an – zunächst in einem Schlachthof, später in einer Autofabrik. Nach einem Abstecher in die Kriminalität, der ihm eine sechswöchige Gefängnisstrafe einbrachte, fand er seine Berufung in der Musik. Inspiriert von den Beatles beschloss er, eine Karriere als Rockmusiker einzuschlagen.

Black Sabbath Gründung

1968 gründete er gemeinsam mit Schulfreunden die Polka Tulk Blues Band, die später unter dem Namen Black Sabbath weltberühmt wurde. Mit Albenklassikern wie „Paranoid“ und „Master of Reality“ legten sie das Fundament für ein völlig neues Musikgenre.

Aufgrund seiner zunehmenden Drogenprobleme trennte sich die Band 1979 von ihrem Frontmann. Zu diesem Zeitpunkt war Osbourne von zahlreichen Substanzen abhängig, darunter auch Heroin. Nach dem Scheitern seiner ersten Ehe heiratete er 1982 Sharon, die fortan nicht nur sein Privatleben, sondern auch seine berufliche Laufbahn maßgeblich prägte. Ihre Beziehung überstand zahlreiche Krisen – von Osbournes öffentlich gewordener Untreue bis hin zu Sharons Krebserkrankung.

Erfolgreiche Solokarriere

Als Solokünstler entwickelte Osbourne den charakteristischen Sound von Black Sabbath weiter. Sein Debütalbum „Blizzard of Ozz“ etablierte ihn erfolgreich als selbständigen Künstler. Gemeinsam mit seiner Frau rief er 1996 das Musikfestival Ozzfest ins Leben. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er über 100 Millionen Tonträger. Einem breiteren Publikum wurde er durch die Reality-TV-Serie „The Osbournes“ bekannt, die Einblicke in sein Familienleben gewährte.

Mit dem Album „13“ feierten Black Sabbath 2013 ein umjubeltes Comeback, bevor sie sich 2016/2017 mit der „The End Tour“ von ihren Fans verabschiedeten. Osbournes geplante Solo-Abschiedstournee „No More Tours II“ musste er aus gesundheitlichen Gründen absagen. 2020 erkrankte er an einer Lungenentzündung und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Seinen letzten Auftritt mit der Originalbesetzung von Black Sabbath absolvierte er bei einem Open-Air-Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham – ein finaler Abschied von der Bühne.

Prägendes Erbe für die Musikwelt

Osbourne hinterlässt ein Vermächtnis, das weit über seine eigene Musik hinausreicht. Einflussreiche Bands wie Metallica, Iron Maiden und Slipknot haben wiederholt betont, wie sehr Osbourne und Black Sabbath ihre musikalische Entwicklung geprägt haben. Besonders ihr düsterer, kraftvoller Sound und die rebellische Bühnenpräsenz wurden zum Vorbild für zahllose nachfolgende Künstler.

Das von ihm und seiner Frau ins Leben gerufene Ozzfest entwickelte sich zu einer wichtigen Plattform für aufstrebende Heavy-Metal-Bands und trug maßgeblich zur Lebensfähigkeit des Genres bei. Neben seinem musikalischen Einfluss prägte Osbourne auch das kulturelle Bild des Rockstars neu – durch seine Reality-TV-Serie erreichte er eine breitere Öffentlichkeit und zeigte eine bis dahin unbekannte Verletzlichkeit hinter der Rockstar-Fassade.

Musikexperten betonen, dass Osbourne mit seiner einzigartigen Kombination aus musikalischem Pioniergeist, exzessivem Lebensstil und öffentlich gezeigten persönlichen Kämpfen eine neue Dimension des Rockstar-Daseins definierte, die sowohl musikalisch als auch kulturell bis heute nachwirkt.