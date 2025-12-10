Die neue US-Sicherheitsstrategie sorgt für parteiübergreifende Unruhe in Deutschland. CDU-Außenexperte Röttgen sieht darin eine direkte Bedrohung für europäische Demokratien.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht, nach seiner Gründerin benannt, trat im Jänner 2024 in die politische Landschaft ein. Ein Parteitagsbeschluss sieht vor, dass die Formation ab Oktober 2026 unter dem Namen “Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft” agieren wird.

Der Klimawandel dominiert die gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen und wird das 21. Jahrhundert maßgeblich prägen. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft herrscht Konsens darüber, dass eine ungebremste Erderwärmung bereits in den nächsten zwanzig Jahren erhebliche Gefahren für die Menschheit mit sich bringen könnte.

Die demografische Entwicklung setzt das deutsche Rentensystem zunehmend unter Druck, da die Finanzierungslast auf immer weniger Schultern verteilt wird. Als Gegenmaßnahme dient unter anderem die Grundrente, die langjährig Beschäftigten einen zusätzlichen finanziellen Vorteil verschafft.

Sicherheitspolitische Institutionen

Als Verteidigungsinstitution Deutschlands ist die Bundeswehr mit dem Schutz des Staatsgebiets und seiner Bevölkerung betraut. Sie gliedert sich in die drei Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine.

Künstliche Intelligenz steigert zwar die Effizienz bei zahlreichen Aufgaben, birgt jedoch auch Risiken wie Bevormundung, Fehlinformation und potenzielle Arbeitsplatzverluste. Zu diesem Themenkomplex stehen diverse Artikel und Podcasts zur Verfügung.

Die NATO, ausgeschrieben “North Atlantic Treaty Organization”, fungiert als politisch-militärisches Bündnis. Ihre Gründung erfolgte im April 1949 durch die USA, Kanada und zehn europäische Staaten. Mittlerweile ist die Allianz auf 32 Mitgliedstaaten angewachsen.

Nahost-Konflikt

Der terroristische Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 hat die Region erneut in einen Gewaltkreislauf gestürzt. Israel verfolgt das Ziel, die Hamas zu zerschlagen, die – ähnlich wie die libanesische Hisbollah – Unterstützung aus dem Iran erhält.

Die Staatsgründung Israels im Mai 1948 erfüllte den langersehnten Traum zahlreicher Jüdinnen und Juden, bedeutete jedoch gleichzeitig für Hunderttausende Palästinenser den Verlust ihrer Heimat. Bis heute ringt das Land mit seiner Identität und den Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten.

Friedrich Merz bekleidet das Amt des zehnten deutschen Bundeskanzlers und steht einer Koalitionsregierung aus CDU/CSU und SPD vor.

Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zu diesem Konflikt sind Analysen, aktuelle Berichterstattung, Hintergrundinformationen und Interviews verfügbar.

Die neue nationale Sicherheitsstrategie der US-Regierung hat in Deutschland über Parteigrenzen hinweg Beunruhigung ausgelöst. Gegenüber der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” äußerte der CDU-Außenpolitiker Röttgen, dass sich das von Präsident Trump unterzeichnete Dokument explizit gegen die europäischen Demokratien richte.

