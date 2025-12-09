“Üble Sache”: Trump warnt vor Europas Untergang

Mit ungewöhnlich scharfen Worten nimmt Trump Europa ins Visier. Der US-Präsident warnt vor einer “schlechten Richtung” – und steht damit nicht allein.

US-Präsident Donald Trump hat mit scharfer Kritik an Europa für Aufsehen gesorgt. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington reagierte er zunächst auf die Nachfrage eines Journalisten bezüglich der Millionenstrafe, die die EU-Kommission gegen die Plattform X seines Vertrauten Elon Musk verhängt hatte. „Das ist eine üble Sache”, erklärte Trump, fügte jedoch hinzu, er wolle sich detaillierter äußern, sobald er vollständig über den Fall informiert sei.

In seinen weiteren Ausführungen am Montag ging der Präsident deutlich über den konkreten Anlass hinaus. „Europa entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht für die Menschen”, sagte der Republikaner sichtlich erregt. Die Vereinigten Staaten wünschten sich nicht, dass sich Europa derart verändere – wobei Trump offenließ, worauf sich seine Bedenken konkret beziehen. Er mahnte lediglich, Europa müsse bei zahlreichen Themen Vorsicht walten lassen.

US-Sicherheitsstrategie

Die Kritik des Präsidenten steht im Einklang mit einer kürzlich veröffentlichten US-Sicherheitsstrategie, die Europa ein problematisches Zeugnis ausstellt. In dem am Donnerstag publizierten Dokument beklagt Washington einen fortschreitenden Verlust demokratischer Werte und der Meinungsfreiheit auf dem europäischen Kontinent. Nach Einschätzung der US-Regierung sieht sich Europa mit gravierenden Herausforderungen konfrontiert, darunter die „Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens”.