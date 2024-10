Patientin zieht beim Zahnarzt einen Zahn und stirbt

Ein routinemäßiger Eingriff zur Zahnextraktion nahm für eine 16-jährige Jugendliche ein unerwartet tragisches Ende. Nachdem der Zahn entfernt worden war, kam es zu Komplikationen, die zum Tod der jungen Patientin führten.

Sarajevo: Der behandelnde Zahnarzt steht seit dem Vorfall im Mittelpunkt der Kontroverse. Er soll gegenüber der Familie geäußert haben: „Bitte gefährdet nicht meine Existenz.“ Diese Worte haben sowohl die Angehörigen als auch die Öffentlichkeit schockiert. Der Zahnarzt hat zudem die Medien um Wahrung seiner Privatsphäre gebeten.

Auch die Zahnarztpraxis, die von H.M. betrieben wird, hat sich zu dem Vorfall geäußert. Derzeit warten alle Beteiligten auf die Ergebnisse der Obduktion, die Aufschluss über die genaue Todesursache geben sollen. Das Verhalten des Arztes wird in der Berichterstattung intensiv beleuchtet und hinterfragt.

Ermittlungen laufen noch

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo wurde über den Fall informiert und hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Ziel dieser Ermittlungen ist es, die genauen Umstände zu klären, die zu diesem tragischen Ereignis geführt haben. Die Familie der verstorbenen Jugendlichen hofft, dass die Ermittlungen schnell Klarheit und gegebenenfalls Gerechtigkeit bringen.