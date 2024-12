Pecenje in Wien: In diesen Balkan-Restaurants könnt ihr Spanferkel bestellen!

Schweinebraten gehört zu den Festtagsmahlzeiten der Serbisch-Orthodoxen Kirche und ist ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsessens. Kosmo weiß wo ihr Schweinsbraten bestellen könnt.

Balkan Burek

Preis:

1 kg Schweinebraten – 30 Euro Der Preis für ein ganzes Schwein variiert, daher empfiehlt es sich, direkt im Lokal nachzufragen Bestellfrist: Während der Feiertage sollte der Schweinsbraten 10 Tage im Voraus bestellt werden

Adresse: Klosterneuburger Straße 111, 1200 Wien

Telefon: 0676 7767858

Semendria

Preis:

1 kg Schweinebraten – 29,90 Euro Ganzes Schwein – ca. 220 Euro Bestellfrist: 10 Tage im Voraus, bei Bestellung eines ganzen Schweins sollte dies noch früher erfolgen

Adresse: Koppstraße 62, 1160 Wien

Telefon: 0667 7682888

Konak

Preis:

Portion von 300 g Schweinsbraten – 16,90 Euro Ganzes Schwein – ca. 290 Euro Bestellfrist: 10 Tage im Voraus

Adresse: Herbststraße 32, 1160 Wien

Telefon: 0699 10292111

(FOTO: iStock/Kristina0708)

Pečenjara kod Joce

Preis:

1 kg – 30 Euro Ganzes Schwein – bis zu 250 Euro Bestellfrist: Eine Woche im Voraus

Adresse: Koppstraße 13, 1160 Wien

Telefon: 0681 81193877

Top Grill

Preis:

1 kg Schweinsbraten – 24,90 Euro Ganzes Schwein – 230–250 Euro Bestellfrist: Spätestens bis Mitte Dezember

Adresse: Payergasse 13, 1160 Wien

Telefon: 0676 6627507

Alle genannten Gastronomiebetriebe bieten keine Lieferung an, daher müssen interessierte Kunden ihre Bestellungen persönlich abholen.

Die Preise für Schweinsbraten, insbesondere für ein ganzes Schwein, können je nach Gewicht des Schweins variieren. Es wird empfohlen, beim Bestellen nach dem Preis sowie weiteren wichtigen Informationen zu fragen.

Neben Schweinsbraten bieten diese bekannten Balkangastronomiebetriebe auch andere Balkan-Spezialitäten an, die die festliche Tafel bereichern können.

Preisanstieg

Inflationbedingt sind auch die Preise für Schweinsbraten in den bekannten Balkangastronomiebetrieben in Wien gestiegen. Im Vergleich zu den Preisen des letzten Jahres (außer im Restaurant Top Grill, das im letzten Jahr nicht Teil der Untersuchung war) ist ein Preisanstieg zu verzeichnen. Dies weist auf einen erheblichen Anstieg der Kosten für das Festessen in Wien hin.

Der Preis für Schweinsbraten pro Kilogramm ist in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr durchschnittlich um 3,70 Euro gestiegen, was einem Anstieg von 14,1 Prozent entspricht. Ein ganzes Schwein ist im Durchschnitt um 52,50 Euro teurer geworden, was einen Anstieg von 26,3 Prozent ausmacht.