Pilgerreise von Österreich nach Mekka: Enver hat zwei Tage umsonst verloren

Enver Beganovic befindet sich seit 153 Tagen auf einer Reise zu Fuß auf dem Pilgerweg nach Mekka und ist nun in der irakischen Stadt Mosul auf das bedeutendste Problem seiner Reise gestoßen. Beganovic wurde der Eintritt in die drittgrößte irakische Stadt verwehrt.

Ein Polizist am Kontrollpunkt beim Verlassen von Kurdistan wünschte ihm viel Glück, da er in eine gefährlichere Zone eintreten würde. Beganovic wanderte bis zu einem Vorort von Mosul, wo er bei einem Kontrollpunkt gestoppt wurde. Die Polizei und Soldaten waren äußerst korrekt und erkundigten sich, ob Beganovic passieren könne, doch schließlich bekam er eine negative Antwort.

Sein Visum berechtige ihn nicht zur Durchfahrt durch Mosul. Dementsprechend musste er zurück nach Kurdistan reisen und kann seinen Weg nun über Erbil fortsetzen, der sich ungefähr 150 Kilometer von Dohuk entfernt befindet.

Beganovic musste zwei Tage umsonst reisen und legte etwa 70 Kilometer vergeblich zurück. Es gelang ihm, einen neuen Plan zu erstellen, um weiter zu kommen. Er wird nun rund 115 Kilometer bis Erbil zurücklegen, wo er das Bayram-Fest feiern werde. Der 52-jährige Mann, der aus Bosnien und Herzegowina stammt, begann im November eine Reise von 6.600 Kilometern von Österreich nach Mekka auf dem Pilgerweg.

Bisher hat er Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina durchquert, dann durch Zentralserbien den Kosovo erreicht. Anschließend wanderte er durch Nordmazedonien, Griechenland und die Türkei. Seitdem läuft er durch den Irak – wo er nun ein unerwartetes Hindernis traf.

Der Pilger beabsichtigt, am 25. Juni in Mekka anzukommen und seine Reise zu beenden. Auf seinem Weg wird er durch 12 Länder gehen und plant, die Flagge jedes Landes zu tragen, das er besucht hat. Wie bereits berichtet, erreichte er Skopje, als ihm die traurige Nachricht erreichte, dass seine Mutter Fazila Beganovic plötzlich verstorben war. Enver unterbrach seine Reise kurzzeitig, um an der Beerdigung teilzunehmen.