So viele Schritte pro Tag müsst ihr gehen, um länger zu leben

Eine Studie, die von japanischen Wissenschaftlern durchgeführt wurde, hat herausgefunden, dass ein tägliches Pensum von 8.000 Schritten, dreimal in der Woche absolviert, das Risiko von Herzerkrankungen senken kann.

Die Teilnehmer der Studie, bei der 3.330 amerikanische Erwachsene über einen längeren Zeitraum beobachtet wurden, die dieses Ziel erreicht haben, zeigten eine signifikante Reduktion des Risikos. Tatsächlich hatten diejenigen, die diese Schrittzahl erreichten, eine 16% geringere Wahrscheinlichkeit, bis 2019 an einer Herzerkrankung zu sterben.

Die Forscher fanden auch heraus, dass diejenigen, die an einem oder zwei Tagen in der Woche 8.000 Schritte oder mehr gingen, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit einer um 14,9 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit sterben als diejenigen, die diese Schrittzahl nie erreichten.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Februar 2023 im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht. Es ist bemerkenswert, dass es nicht notwendig ist, täglich 10.000 Schritte zu gehen, um einen positiven Einfluss auf die Gesundheit zu erzielen, wie die meisten denken. 8.000 Schritte reichen aus. Eine solche körperliche Aktivität an drei oder mehr Tagen in der Woche ist genug, um das Risiko von Herzerkrankungen zu senken.

Die Studie betont auch die Bedeutung von Bewegung als präventive Maßnahme gegen Herzerkrankungen, denn sie zeigte, dass bereits 11 Minuten moderate körperliche Aktivität am Tag, wie etwa leichtes Gehen, das Risiko für Krankheiten wie Herzerkrankungen, Schlaganfall und zahlreiche Krebsarten deutlich senken können wodurch die Lebensdauer einer Person verlängert wird.