Junger Invalide repariert Autos

Der Handwerker Milenko Talovic lebt in Pranjani, Gornji Milanovac (Serbien) und ist seit seinem zwanzigsten Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen. Ein tragisches Ereignis, bei dem ein Baum auf ihn fiel und ihn schwer verletzte, führte zu seinem Schicksal.

Milenko gab jedoch nicht auf und wurde trotz schwieriger Umstände einer der besten Handwerker in der Region von Suvobor. Er erlernte den Beruf des Kfz-Mechanikers und Schlossers und hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Seine Fähigkeiten sind weit bekannt und er wird von den Einheimischen hoch geschätzt. Wenn es ein Problem mit einem Auto gibt, kommt jeder zu Milenko, und er schafft es wie von Zauberhand, es zu reparieren.

Obwohl er seine Beine nicht mehr verwenden kann, kann Milenko seine Hände nutzen und hat dazu seinen Weg gefunden. Aber es gibt noch mehr: Auf seinem Bauernhof ist er sehr fleißig und erledigt schwerste Landarbeiten. Seine rechte Hand ist sein „Sohn“, der ihm bei allem hilft. Er kommt ohne Hilfe von jemandem zurecht und verdient den Lebensunterhalt auf ehrliche Weise.

(FOTO: zVg.)

„Ich mache alles selbst, es fällt mir nicht schwer. Ich habe einige meiner eigenen Wege gefunden, um zu funktionieren. Neben der Automechanik arbeite ich auch als Schlosser. Alles, was ich selbst lernen konnte, habe ich ohne Probleme gemeistert. Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe, warum mich dieses schwere Schicksal ereilte, aber ich habe es überwunden und weitergemacht, was ich konnte“, sagt dieser fleißige Mann.

Trotz seines Rollstuhls ist Milenko sehr aktiv und eine lebende Legende in seinem Dorf. Wenn es ein Problem mit einem Auto oder einer landwirtschaftlichen Maschine gibt, ist er derjenige, der es zu lösen versucht.

(FOTO: zVg.)

Seine Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass der Wille, Schwierigkeiten zu überwinden, das Wichtigste ist, um alles zu schaffen.

Milenkos Leistung und Engagement sind wirklich beeindruckend und ein Vorbild für viele Menschen. Er ist ein lebender Beweis dafür, dass jeder seinen Weg gehen und erfolgreicher sein kann, wenn er bereit ist, hart zu arbeiten und niemals aufzugeben.