Diese Nahrungsmittel schaden dem Gehirn

Proteinpulver und bestimmte Arten von Kaffee sind laut Neurologen keine guten Optionen für die Gesundheit des Gehirns. Wenn es darum geht, die Gesundheit des Gehirns zu verbessern, denken wir oft an Aktivitäten, die den Geist anregen, wie Kreuzworträtsel oder Sudoku.



Aber für einen scharfen Geist braucht es mehr als nur Gehirnjogging. Alltägliche Gewohnheiten spielen eine große Rolle für die Gehirngesundheit, beginnend mit der Ernährung. Obwohl gelegentliches Naschen von ungesundem Essen in Ordnung ist, gibt es beliebte Lebensmittel und Getränke, die von Gesundheitsexperten für das Gehirn wie Neurologen und Neurowissenschaftler nicht empfohlen werden. Wenn Sie eine Gewohnheit haben, Ihrem täglichen Smoothie eine Portion Proteinpulver hinzuzufügen, möchten Sie vielleicht aufhören oder zumindest die Zutaten überprüfen.

Proteinpulver

Während Proteinpulver oft als gesunde, kalorienarme Option für Menschen verkauft werden, die versuchen, Gewicht zu verlieren oder zu halten, sind viele von ihnen mit künstlichen Süßstoffen gefüllt, sagt Neurowissenschaftlerin Friederike Fabricius laut HuffPost. „Diese Zusatzstoffe verursachen Verwüstung im Darmmikrobiom“, sagt Fabricius. Sie fügte hinzu, dass ein „gesundes Mikrobiom so wichtig für die Gesundheit des Gehirns ist, weil die meisten unserer Neurotransmitter im Darm produziert werden“.

Getränke mit Kohlensäure

Neurologe Dr. Shehin Lakhani sagt, dass ein beliebtes Sprudelgetränk einfach schlecht für das Gehirn ist. „Süße Limonaden sind eines der schlimmsten Lebensmittel für die Gesundheit des Gehirns aufgrund des hohen Gehalts an einfachen Zuckern, die die Blutgefäße im Gehirn schädigen“, sagt er. Wie Dr. Lakhani sagt: „Im Laufe der Zeit hungert dies das Gehirn von der Kraftstoffversorgung aus, die es zum Funktionieren benötigt, was zu frühzeitiger Demenz und Schlaganfällen führt“.



Akut verursacht Zucker auch Gehirnentzündungen, Reizbarkeit, schlechte Stimmung und Schlafstörungen. Darüber hinaus können ständige Zuckerschwankungen auch zu Suchtverhalten führen. „Selbst die Diät- oder Zero-Versionen der berühmten Limonade haben negative Auswirkungen, da kalorienfreie Zusatzstoffe das Gehirn belasten und es dazu bringen, mehr Kalorien zu verbrennen und nach echtem Zucker zu verlangen“, fügt er hinzu.

Butter

Dr. Shada, Neurologin, sagte, dass sie Butter so weit wie möglich vermeidet, da sie Transfette enthält. „Wir hören oft, dass Transfette nicht gut für das Herz und die Blutgefäße sind. Das gilt auch für die Blutgefäße des Gehirns“, sagt sie. Eine in der Zeitschrift Neurology veröffentlichte Studie ergab, dass ältere Menschen mit dem höchsten Gehalt an Elaidinsäure (eine häufige Art von Transfetten) im Blut eher an Demenz erkranken.



Es ist besser, sich an Olivenöl oder echte Butter zu halten, glaubt die Ärztin.

Canabis

Mit dem Anstieg von CBD und der Legalisierung von Marihuana in den meisten Staaten könnte dies etwas überraschend sein. Aber nur weil Cannabis legal ist und Ihnen helfen kann, sich zu entspannen, bedeutet das nicht, dass es großartige Dinge für Ihr Gehirn tut. „Neben den kurzfristigen kognitiven Auswirkungen von Cannabis scheint Tetrahydrocannabinol (auch bekannt als THC) die Arterien im Gehirn zu verengen“, sagte Dr. Lester Leng, Neurologe und Direktor. Er fügte hinzu, dass „dies bei Verwendung in großen Mengen sehr gefährlich sein kann, insbesondere bei Personen mit Migräne, einem Zustand, der in Verbindung mit übermäßigem Cannabiskonsum zu Schlaganfällen führen kann, selbst bei jungen, sonst gesunden Menschen“.

Bier

„Bier besteht vollständig aus leeren Kalorien ohne Nährwert“, sagte Neurologe Dr. Bajran Ho.



Wie er sagt, „ist Alkohol ein Neurotoxin, das sowohl das zentrale als auch das periphere Nervensystem schädigen kann, selbst wenn es in moderaten Mengen konsumiert wird.“

Koffeinfreier Kaffee

Wenn Sie ein Fan von koffeinfreiem Kaffee sind, empfiehlt Neurowissenschaftler Sean Kalan, dieses Getränk zu überspringen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Entkoffeinierungsprozess ohne Lösungsmittel erfolgt. „Lösungsmittel, Chemikalien, die zur Entfernung von Koffein aus Kaffee verwendet werden, sind im Allgemeinen giftig für Menschen“, sagte er.



Wie Kalan sagt: „Viele von ihnen sind mit einem erhöhten Risiko für Krebs oder neurologische Schäden verbunden, insbesondere in großen oder wiederholten Dosen. Darüber hinaus ist bekannt, dass Lösungsmittel wie Methylenchlorid (ein Lösungsmittel, das normalerweise im Entkoffeinierungsprozess verwendet wird) die Plazenta passieren, was bedeutet, dass schwangere Frauen ihr ungeborenes Kind dem Lösungsmittel aussetzen können.

Pommes

Es ist noch eine Sorge – Pommes Frites. Das ist eines der Hauptnahrungsmittel, das Neurologe Dr. Pedram Navab als Nahrungsmittel zum Vermeiden ansieht. „Eine Ernährung, die fettiges Essen wie Pommes Frites enthält, kann die Blutgefäße, die das Gehirn versorgen, schädigen und kognitive Beeinträchtigungen verursachen. Es verringert die Integrität der Blut-Hirn-Schranke (BBB) und führt zu Schäden an den Neuronen des Hippocampus, dem Teil des Gehirns, der für Lernen und Gedächtnis zuständig ist“, sagte er.