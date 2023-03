Pilgerreise von Österreich nach Mekka: Enver Beganovic hat ein Problem!

Enver Beganovic befindet sich auf einer Pilgerreise nach Mekka und hat möglicherweise die schwierigste Etappe seiner Reise erreicht. Er ist in einem Dorf, das etwa 80 Kilometer von Adana entfernt ist, und muss nun einen großen Anstieg über ein verschneites Gebirge bewältigen. Sein ursprünglicher Plan war eine Strecke von etwa 60 Kilometern, nun änderte er seinen Plan.

„Die Einheimischen warnten Enver davor, nachts zu Fuß durch das Gebirge zu gehen, da es voller Wildtiere und Wölfe ist. Er hat in einem Dorf Halt gemacht und wird heute Abend bei einem Imam übernachten. Auf diese Weise beginnt er den auserwählten Monat Ramadan und das Ramadan-Fasten auf schöne Weise.“, heißt es auf seiner offiziellen Seite.

Enver Beganovic hat fast die Hälfte seiner 6.600 Kilometer langen Pilgerreise von Österreich nach Mekka zu Fuß zurückgelegt. Er begann seine Reise im November und hat bisher etwa 3.300 Kilometer zurückgelegt. Manchmal legt er bis zu 60 Kilometer am Tag zurück. Er muss durch 12 Länder reisen, um sein Ziel zu erreichen, und plant, am 25. Juni in Mekka anzukommen und seine Pilgerfahrt zu beenden. Beganovic plant auch, eine Flagge jedes Landes, durch das er gereist ist, nach Mekka mitzunehmen.

Enver Beganovic hat bereits 3.300 Kilometer seiner 6.600 Kilometer langen Pilgerreise zu Fuß nach Mekka zurückgelegt. Er durchquerte Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland und ist jetzt in der Türkei. Während seiner Reise erfuhr er, dass seine Mutter Fazila Beganovic verstorben war und unterbrach seine Reise kurzzeitig, um an ihrer Beerdigung teilzunehmen. Er plant, am 25. Juni in Mekka anzukommen und hat vor, eine Flagge von jedem Land mitzunehmen, das er durchquert hat.