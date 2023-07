Pimp your Ride: Paar verwandelt alten Bus in gemütliches Zuhause!

Die Geschichte von Ana und Strahinja hat in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt, denn das Leben auf Rädern ist für das junge Paar zur Sensation geworden. Aus einem alten Reisebus haben sie ein wahres Schmuckstück kreiert, das ihnen und ihren Zwillingen als gemütliche Zuflucht dient.

Vor sieben Jahren trafen sich Ana und Strahinja. Sie teilten ihre Leidenschaft fürs Reisen und das Leben auf Rädern. Ihr erstes gemeinsames Projekt war ein gelber VW-Bus aus den Siebzigern. Der Bus kostete sie nur 1.000 Euro. Sie reisten damit durch ganz Europa und verbrachten ein ganzes Jahr darin, nachdem sie ihn umgestaltet hatten. Während ihrer Reise besuchten sie all die Orte, die sie sehen wollten.

Doch mit der Geburt ihrer Zwillinge war es an der Zeit, in etwas Geräumigeres umzuziehen. Ihre Wahl fiel auf einen 40 Jahre alten Reisebus des serbischen Herstellers FAP. Die beiden setzten all ihre Kreativität und handwerkliches Geschick ein, um aus dem in die Jahre gekommenen Bus ein behagliches Heim für ihre Familie zu schaffen.

Nachdem sie die Sitze aus dem alten Reisebus entfernt hatten, begannen sie mit der grundlegenden Umgestaltung. Dabei entstanden ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Kleiderschrank, ein voll ausgestattetes Badezimmer und eine geräumige Küche. Als besonderes Highlight wurde eine Veranda direkt vor der Küche angelegt, die zum Entspannen einlädt.

Das kreative Ehepaar investierte zweieinhalb Jahre Arbeit in die Umgestaltung des Busses, der sich nun über 25 Quadratmeter erstreckt. Während dieser Zeit wurden zahlreiche Umbauten vorgenommen. Dazu gehörten die Erneuerung des 30 Jahre alten, abgenutzten Armaturenbretts. Außerdem bauten sie eine Dachterrasse mit Panoramablick auf die bewaldeten Hügel von Maljen in Serbien. Die Karosserie wurde komplett renoviert und schließlich neu gestrichen.

Stolz präsentiert das Paar ihr fahrendes Zuhause in einem Video, das den gesamten Prozess der Umgestaltung dokumentiert. „Wenn ihr den gesamten Prozess nicht sehen möchtet, könnt ihr direkt zur 10. Minute springen und die Verwandlung vor und nach betrachten, sowie eine komplette Tour durch unser Zuhause“, fügte das Paar hinzu.

Anas und Strahinjas Geschichte zeigt, wie Kreativität und Engagement aus einem alten Reisebus ein liebevoll gestaltetes Heim machen können. Ihr fahrendes Zuhause ist ein Beispiel dafür, dass Träume Wirklichkeit werden können. Dazu braucht es die Bereitschaft, sich voll und ganz darauf einzulassen.