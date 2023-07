Enkelin hat zum ersten Mal ihre Oma in den Urlaub mitgenommen

Eine TikTokerin Dusanka teilte ein neues Highlight aus ihrem Leben mit der Online-Gemeinschaft: Ihre allererste gemeinsame Reise mit ihrer Großmutter zum Meer.

In einem Video, das während ihrer aufregenden Zugfahrt entstand, nahm Dusanka ihre Follower mit auf ihre kleine große Abenteuerreise. Mit ihrer Großmutter als Reisegefährtin erkundete Dusanka die malerischen Landschaften von Montenegro, und teilte von dort aus kontinuierlich kleine filmische Impressionen ihrer Erlebnisse.

,,Eine besondere Erfahrung war unser Spaziergang entlang der Küste, Hand in Hand“, enthüllte Dusanka in einer Videoaufnahme. ,,Ein älterer Herr beobachtete uns und bemerkte, dass wir heute besser laufen würden als gestern. Sehen Sie nur das strahlende Lächeln und die pure Freude auf dem Gesicht meiner Großmutter. Trotz ihrer schmerzenden Beine zeigt sie bemerkenswerten Ehrgeiz. Sie ist bestrebt, so viel Zeit wie möglich am Strand zu verbringen, um diese einzigartigen Spaziergänge zu genießen.“

Als wäre die Reise nicht schon abenteuerlich genug, enthüllte sich ein weiterer unerwarteter Höhepunkt: Die Großmutter, die eine bisher unentdeckte Liebe zum Meer zeigte, wurde dabei gefilmt, wie sie schwimmt. Auf die Frage, wie sie das Meer empfindet, antwortete sie in ihrer typisch entwaffnenden Weise: ,,Es ist salzig. Salziges Wasser.“ Dies hindert sie jedoch keineswegs daran, ihr Badevergnügen fortzusetzen.

