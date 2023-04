Serbischer Großvater feiert 100. Geburtstag, trotzt seines Alters

Der lebhafte und vitale Großvater Radovin aus dem Dorf Dudovica bei Lazarevac zeigt einmal mehr, dass das Alter nur eine Zahl auf dem Papier ist. Diesen März hat er die dreistellige Zahl erreicht und die Kerzen mit der Nummer 100 ausgeblasen.



Er ist einer der wenigen in Serbien, der ein so hohes Alter erreicht hat, und sein Leben war geprägt von schönen und weniger schönen Dingen. Eine seiner Besonderheiten ist auch, dass er seit einem Jahrhundert zwei Namen trägt.



„Als ich geboren wurde, gab es Typhus, Cholera und Pocken, und deshalb wurde ich nicht getauft. Mein Vater war ein Kämpfer an der Salonikifront und wurde mit zwei Auszeichnungen geehrt. Ich erinnere mich an viele Dinge. Ich erinnere mich noch, wie ich bei der Beerdigung von König Aleksandar Karadjordjevic in Topola war. Er wurde in Marseille ermordet“, erzählt Großvater Radovin Milosevic für die Nachrichtenagentur RINA.



Es gibt nur wenige Menschen auf dieser Erde, die mit klarem Verstand ein ganzes Jahrhundert zurückblicken können, und Großvater Radovan oder Radovin erinnert sich an alles. Er ist überzeugt, dass er nur durch Gottes Willen noch auf dieser Welt ist, obwohl er weder Freunde noch Bekannte hat, denn sie sind alle längst von uns gegangen. Nur er allein ist noch Zeuge von den Leiden seines Volkes, Krankheiten und verschiedenen Qualen.

„Es war sehr schwer zu leben, es gab Hunger und Armut. Alles, was wir hatten, haben wir selbst geschaffen, wir haben viel gearbeitet und mehr Hunger gelitten als satt gewesen. Alles, was Sie in diesem Hof sehen, war mit Schindeln bedeckt, aber ich habe Dachpfannen darauf gelegt, ich habe einen Brunnen gegraben, um Wasser zu bekommen. Ich arbeite immer noch, obwohl ich alt geworden bin. Ich pflüge den Garten, säe Gemüse, ich hacke Holzhalte und halte das Haus instand, sagte Milosevic.

Nur Lamm und Hühnerschnitzel esse er nicht und bereite sein eigenes Essen allein zu.

„Vor 20 Tagen habe ich meinen Führerschein zurückgegeben und mich von meinem Fico (Fiat 500) verabschiedet, den ich bis zu meinem 100. Geburtstag gefahren habe. Ich habe mir selbst einen Sarg und ein Grabkreuz vor 40 Jahren gebaut und warte bereitwillig darauf, dass Gott mich ruft“, erzählte der alte Mann.



Trotz fehlender Rente habe er alles. Im Laufe seines Lebens hat er zehn Standesämter, 20 Priester und 30 Parteivorsitzende der Gemeinde sowie einen König überlebt und Tito sogar um mehr als 40 Jahre. Obwohl ihn die Jahre überholt haben, kämpft er immer noch, nur dass ihm seine Kinder fehlen, die in der weiten Welt sind.