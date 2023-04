Balkaner stiehlt Firmenauto und fährt nach Deutschland

Ein 36-jähriger rumänischer Lieferfahrer, der für ein österreichisches Unternehmen arbeitet, hat seinem Chef unverblümt gesagt, dass er den LKW auf dem Firmengelände in Tirol geparkt hat, obwohl das Fahrzeug bereits die Grenze nach Deutschland überquert hatte, wie durch den eingebauten GPS-Tracker nachvollzogen werden konnte.



Am Mittwoch hatte der Lieferfahrer offensichtlich keine Absicht, das Firmenfahrzeug ordnungsgemäß zurückzubringen. Der Rumäne überquerte die Grenze nach Deutschland in Kiefersfelden, teilte die Polizei Innsbruck mit, und setzte dann seine Fahrt nach Norden fort. Er informierte den Firmeninhaber telefonisch, dass er das Fahrzeug auf dem Firmengelände geparkt habe.



Jedoch ging der 36-jährige davon aus, dass das Fahrzeug keinen eingebauten GPS-Tracker hatte. Er lag falsch und der Chef kontaktierte bereits die Polizei. Das GPS führte die Beamten nach Mönchengladbach in Deutschland. Die örtliche Polizei hat das Fahrzeug sichergestellt.



Die Hintergründe dieses Ereignisses werden noch untersucht.