Marija Serifovic unter Haftbefehl: Sängerin reagiert auf Vorwürfe (VIDEO)

Marija Serifovic berichtet in ihrem Vlog, dass ein Haftbefehl gegen sie erlassen wurde. Sie begab sich zum Gericht, um herauszufinden, worum es geht. In ihrem Vlog teilt sie fast alle ihre privaten Momente mit ihren Followern.



Sie erklärte, dass sie nicht wisse, was los ist, aber dass sie vermutet, dass es sich um eine Verkehrsstraftat handelt. Sie betonte, dass sie eine gewissenhafte und verantwortungsbewusste Fahrerin sei und dass sie ab und zu den Sicherheitsgurt nicht anschnallen würde, wenn sie Vlogs aufnimmt, da es schwierig für sie sei, das Lenkrad, den Schaltknüppel und das Telefon gleichzeitig zu halten.



Sie habe jedoch keine Verstöße begangen und keine Probleme verursacht. Sie vermutet, dass es sich um einen Verstoß ihres Fahrers handelt.

Marija hat sich nach ihrem Gerichtstermin gemeldet und erklärt, dass es sich tatsächlich nicht um einen schwerwiegenden Vorfall handelte, sondern dass sie einen Anruf verpasst hatte und bestimmte Dokumente unterschreiben musste. Sie sagte, es sei viel Aufwand für nichts, aber es sei eine angenehme Erfahrung gewesen. Sie verließ das Gericht nach 10-15 Minuten.