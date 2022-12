Hat Marija Serifovic mit ihrem neuen Song die Gesellschaft gespalten? (VIDEO)

Die serbische Sängerin und einzige Eurovisions-Gewinnerin des Balkans, Marija Serifovic, veröffentlichte nach einer fünfjährigen Pause ein neues Lied mit dem Titel „Dobar dan“ (dt. Guten Tag). Der Track und das Video selbst enthalten eine scharfe Kritik an der modernen Gesellschaft und der Welt, die dem Dschungel ähnelt, ohne eine Spur von Fairplay.

Serifovic kündigte ihr neues Lied mit eher kryptischen Botschaften an, in denen sie die Grausamkeit der von sozialen Netzwerken beherrschten Moderne verurteilte. Sie sprach Themen wie Ängste, Gewalt, Suizid, Vergewaltigung an, und sie beendete das alles mit einer Botschaft: „So sehr uns die Folgen unserer Rebellion auch weh tun, sollten wir unseren Blick allen direkt an unsere Ängste richten. Das ist der einzige Weg aus dem unsichtbaren Gefängnis unseres Schicksals: GEGEN LÜGEN!”.

Mit der Veröffentlichung des Songs gewannen all diese Botschaften tatsächlich an Bedeutung, und der Text des Tracks mit dem Titel „Dobar dan“ richtet sich zynisch und ironisch an uns alle – die Akteure der modernen Welt des Unrechts und der Lüge, in der Menschlichkeit, Liebe und alles Gute in der Welt beiseitegelegt wurden.

Der Text zu dem Lied, geschrieben von Leontina Vukomanovic, hat die Öffentlichkeit gespalten, und viele fragen sich, wen Marija Serifovic mit Bestien meint und wer die Menschen sind.

Übrigens verriet Vukomanovic, dass das Lied nach den schwierigen Gesprächen, die sie hatten, nur für Serifovic und während der Pandemie geschrieben wurde. Zusammen mit dem Lied selbst beschloss Serifovic, eine wichtige Botschaft zu senden, die sie durch das Lied und das Video zu vermitteln versuchte.

Das Video unter der Regie von Milos Sarovic vermittelt eindringlich alles, was Marija vermitteln wollte – während sie in einer Menge Uniformmasken steht und erstickt. Das Video zeigt dann Kinder, die einer Vielzahl von Fernsehinhalten ausgesetzt sind, die ihr Bewusstsein beeinflussen. Auch ein Mädchen, das ein Selfie macht und dann von Instagram-Likes „verschluckt“ wird. Im Video sind ebenfalls Beleidigungen gegen die Missbrauchten und Botschaften zur psychischen Gesundheit dargestellt, bis sich am Ende alle hinter einer identischen Maske verstecken.

„Wer sind hier die Bestien und wer sind die Menschen?“, fragt sich Serifovic, während das Video gnadenlos alle Übel der modernen Gesellschaft zeigt, die sich in sozialen Netzwerken hinter Masken versteckt und alles Menschliche an sich verliert.