„Disaster Girl“-Meme als NFT für fast 400.000€ verkauft!

Die digitale Kunstwelt erlebt ein bemerkenswertes Phänomen: Das virale Meme „Disaster Girl“ wurde als non-fungible Token (NFT) verkauft. Zoe Roth, jetzt 21 Jahre alt, erzielte einen Verkaufspreis von 473.000 US-Dollar (etwa 391.000 Euro). Die Absolventin aus North Carolina plant, mit dem Erlös ihre Studienkredite abzuzahlen und den Rest für wohltätige Zwecke zu spenden.

Das ikonische Bild entstand im Januar 2005 während einer Feuerwehrübung in Mebane, einer Stadt in North Carolina. Damals, als Zoe Roth gerade vier Jahre alt war, begleitete sie ihren Vater Dave, einen Hobbyfotografen, zu einer brennenden Wohnung in ihrer Siedlung. Die Feuerwehr hatte das Feuer absichtlich gelegt, um zu trainieren. Vor diesem entspannten Hintergrund, bei dem sich Nachbarn versammelten und Feuerwehrleute Kinder den Schlauch halten ließen, entstand das berühmte Foto. Zoe lächelte schelmisch, während das Feuer hinter ihr aufloderte, und so wurde sie zur „Katastrophenmädchen“-Ikone.

Das Bild gewann 2008 einen Fotopreis und wurde daraufhin im Internet viral. Seitdem bearbeitete man es unzählige Male, um verschiedene historische Katastrophen im Hintergrund darzustellen, während Zoe stets heimtückisch lächelt. Nun, mehr als ein Jahrzehnt später, hat das Originalmeme als NFT bei einer Auktion fast eine halbe Million US-Dollar eingebracht. Der Käufer, ein Benutzer namens @3FMusic, erwarb das Meme für 180 Ether, eine Art Kryptowährung. Die Familie Roth behält die Urheberrechte und erhält 10 Prozent der zukünftigen Verkäufe.

Der NFT-Markt, der den Handel mit Eigentumsrechten an digitaler Kunst, Ephemera und Medien ermöglicht, hat in letzter Zeit einen beispiellosen Aufschwung erlebt. Alle NFTs, einschließlich des „Disaster Girl“-Memes, sind mit einem einzigartigen digitalen Code markiert, der ihre Authentizität bestätigt. Sie werden in einem verteilten Ledger-System gespeichert, das auch die Basis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen bildet.

Ben Lashes betreut die Vermarktung von Zoe Roth und anderen Meme-Stars. Er enthüllte, dass seine Klienten bisher über 2 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von NFTs verdient haben. Lashes glaubt, dass der NFT-Verkauf dazu beiträgt, Memes als anspruchsvolle Kunstform und „ernsthafte Teile der modernen Kultur“ zu etablieren. Dies markiert einen vielversprechenden Schritt in Richtung einer zunehmend digitalen Kunstlandschaft, in der Sammler die Kunst dahinter respektieren und schätzen, unabhängig vom Preis.