Diese zwei “Generacija Zed” -Sänger haben knapp eine halbe Million Euro verdient

Berühmte Musiker verdienen jährlich große Summen an Streaming-Plattformen für Musik, wobei Spotify besonders hervorsticht. Bestimmte Rapper haben in ihren sozialen Netzwerken bekannt gegeben, wie viele Streams sie hatten, d.h. Musikdownloads seit Anfang dieses Jahres. Mit einer einfachen Rechnung kann man schließen, dass die Summen, die sie verdienten, riesig sind.

Wie die serbischen Medien berichten, sind die absoluten Rekordhalter in unserer Region auf der Spotify-Plattform definitiv Jala Brat und Buba Corelli. Dieses Duo auf Spotify hatte sogar 89,7 und 73,8 Millionen Streams, was in Geld bedeutet, dass sie 314.000 bzw. 258.000 Euro verdient haben, wenn man berücksichtigt, dass man für eine Million Streams 3.500 Euro verdient.

Anders ausgedrückt verdienten bosnische Rapper im Jahr 2022 rund 572.000 Euro und damit fast 20.000 Euro mehr als im Vorjahr. Gleich hinter Jala und Buba liegt Mihajlo Veruovic Voyage mit 64,6 Millionen Streams, von denen er rund 226.000 Euro einsammelte, gegenüber 140.000 Euro im Vorjahr.

(FOTO: zVg.)

Dicht gefolgt von seinem Freund und Kollegen Igor Panic Nucci mit 53,9 Millionen Hörern, von denen er 189.000 Euro ins Portemonnaie steckte. Auch auf der Spotify-Plattform gehört Senidah mit 43,8 Millionen zu den Top-5-Performern, davon verdiente sie 39.000 Euro mehr als im Vorjahr – 154.000 Euro. Eine hohe Position nimmt auch Slobodan Veljkovic Cobi mit 148.000 Euro ein, die er dank der Zahl von 42,3 Millionen Streams verdiente.

Nach den von ihr veröffentlichten Zahlen hat Nikolija Jovanovic ihr Vermögen am wenigsten gesteigert. Auf dieser Plattform kassiert sie „nur“ 59.000 Euro, und das für 17 Millionen Streams.