Er tat es wieder: Darko Lazic hat geheiratet!

Die Nachricht, dass der berühmte Sänger Darko Lazic vergangene Woche erneut das Jawort gab, schlug ein wie eine Bombe.

Viele waren überrascht, dass Darko sich nach kurzer Beziehung entschied, Katarina zu heiraten, zumal er vor ihr eine lange Beziehung mit seiner Kollegin Barbara Bobak hatte. Davor war er mit Marina Gagic verlobt und er hat auch mit Ana Sevic eine Ehe hinter sich.

Während Nutzer sozialer Netzwerke das turbulente Leben des Folksängers kommentieren, beschloss er, einen Scherz zu machen, und kommentierte die Vorwürfe über seine neue Ehe auf seinem Instagram-Profil.

„Nun, wir haben es euch nicht gesagt. Darko Lazic hat geheiratet! Es war auch an der Zeit, er hat ja sicher sechs Monate nicht geheiratet”, schreibt der Sänger zu dem Foto, das er ebenfalls selbst teilte, berichtet ein Balkan-Medium.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

Erinnern wir Sie daran, dass Lazic in einer Gemeinde in Novi Sad heimlich das schicksalhafte „Ja“ sagte und an der intimen Hochzeitszeremonie nur wenige Freunde teilnahmen, während Darkos Mutter Branka und der Rest der Familie nicht erschienen.

Wie eine vertraute Quelle des frisch verheirateten Ehepaars enthüllte, heiratete Lazic seine Partnerin nur zwei Wochen, nachdem er erfahren hatte, dass sie sein Kind trägt.