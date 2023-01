Berühmtestes Geschirr und Geräte in Jugoslawien (FOTO)

Es gab kein Zuhause im ehemaligen Jugoslawien, das nicht mindestens eines dieser legendären Geräte und Kochgeschirr besessen hätte.

Der Lebensrhythmus eines Landes sowie die Gewohnheiten und Werte seiner Menschen werden viel von “stummen” Objekten ausgesagt. Die Möbel, die die Häuser in Jugoslawen ausstatteten, waren lange verachtet und veraltet, aber wir erleben eine Welle der Wiederentdeckung und Verliebtheit in das Design aus dem „goldenen Zeitalter“ des Balkans.

Die ganze Schönheit der jugoslawischen Vision von Haushaltsgegenständen vermittelt am besten die Seite „Made in Yugoslavia“, hinter der sich die Kunsthistorikerin Spela aus Slowenien verbirgt. Sie ist seit Jahren eine ausgezeichnete Sammlerin wundervoller Stücke, die die besten Vertreter des jugoslawischen Designs sind. Aufgrund der Popularität der Website gelang es ihr, sie den Fans der „Vintage“-Ästhetik auf der ganzen Welt näher zu bringen.

Die ersten Stücke sammelte sie, als sie vor zehn Jahren in ihre komplett leerstehende Wohnung zog.

„Aufgrund eines bescheidenen Budgets entschied ich mich, die Wohnung mit einer Kombination aus Vintage- und IKEA-Möbeln einzurichten. Im Laufe der Zeit habe ich viele Antiquitäten aus der Zeit Jugoslawiens angesammelt. Da ich mich von einigen gelangweilt habe, habe ich beschlossen, sie zu verkaufen“, sagte Spela für Zadovoljna.rs.

Design- und kunsttalentiert ist sie seit ihrer Kindheit, weshalb sie sich für das Studium der Kunstgeschichte entschieden hat.

„Als ich anfing, Vintage-Objekte aus der Zeit Jugoslawiens zu fotografieren, entdeckte ich langsam meine Faszination für sie. Ich war beeindruckt von dem Design, den Farben und der außergewöhnlichen Aufmerksamkeit, die den Details bei der Gestaltung dieser Produkte geschenkt wurde“, erklärte Spela.

Sie findet Gegenstände auf Flohmärkten, in Online-Anzeigen und sogar im Müll. Bei ihrer Suche stieß sie auf spannende Entdeckungen und lernte im Laufe der Zeit viel über eine ganze Branche eines einst mächtigen Landes.

Es ist klar, dass jugoslawische Möbel länger hielten, weil sie von besserer Qualität waren. Die Geräte wurden einfach für die Ewigkeit gebaut. Heute sollen sie genau nach Ablauf der Garantie aufhören zu funktionieren, beobachtete Spela.

„Eine Sache, die sehr charakteristisch ist und auf die in Jugoslawien viel geachtet wurde, ist, dass die Designer beim Entwerfen die Nützlichkeit des Objekts im Auge hatten, wie dieses Objekt den Komfort einer Person erhöhen und seine tägliche Hausarbeit erleichtern kann. Viele der Artikel, die ich finde, sind immer noch in ausgezeichnetem Zustand, wenn man bedenkt, dass sie 40-50 Jahre alt sind und größtenteils funktionieren“, sagte sie.

Daher sind die Hauptmerkmale des jugoslawischen Designs nach Meinung von Spela Qualität und Zugänglichkeit für ein breites Spektrum von Konsumenten.

„Es gibt Farben, die in den 70er Jahren beliebt waren, wie Zitronengrün, Orange, Rot, Hellgelb, die dem Interieur ein charakteristisches Aussehen verliehen. Es sind diese lebendigen und sehr spezifischen Farben, die wir heute Retro nennen, die mich ungemein faszinieren. Zum Beispiel das ETA-Telefon von Iskra, das ebenfalls großes Interesse auf dem Profil hervorrief, oder die Schreibmaschinen von Unis und der Minirama-Fernseher von Iskra. Alle diese Produkte waren in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Sogar die Lichter werden in diesen charakteristischen Farben hergestellt“, erklärte Spela.

Mehrere ehemalige jugoslawische Unternehmen widmeten sich sorgfältig dem Design und sahen darin einen Wettbewerbsvorteil. Ein Beispiel ist Iskra, das in der ehemaligen Bundesrepublik eine Vorreiterrolle im Bereich Design einnahm.

„In den 1970er Jahren war Iskra ein Synonym für jugoslawisches Design. Es hatte die erste Designabteilung in Jugoslawien, die 1962 von Davorin Savnik gegründet wurde. Bereits in den 1960er und 1970er Jahren sprach Iskra von einem umfassenden Designansatz, den sie den „Iskra-Hausstil“ nannten. Die Satzung der gemeinsamen Firma Iskra aus dem Jahr 1963 besagt, dass jedes Produkt von hoher Qualität, aber gleichzeitig erschwinglich und ästhetisch ansprechend im Design sein muss. Produkte mussten von der Abteilung für industrielles Design zertifiziert werden. Das war damals eine revolutionäre Maßnahme“, verriet Spela.