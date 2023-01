Serben feierten Silvester in Sarajevo: Autoreifen zerstochen – und wieder repariert! (FOTO)

In der Silvesternacht kam es in Sarajevo zu einem Vorfall, bei dem bislang unbekannte Täter an geparkten Fahrzeugen mit serbischen Kennzeichen die Reifen zerstochen haben.

Wie auf den Fotos und Videos zu sehen ist, hatten es die Täter dabei ausschließlich auf Autos mit serbischen Kennzeichen, die vor einem Lokal in Sarajevo geparkt waren, abgezielt.

Es handelt sich um zwei betroffene Fahrzeuge, einen „Volvo“ mit Belgrader Kennzeichen und einen „Dacia“ aus Novi Sad, berichtet Klix.ba.

Der Gastronom Sejo Brajlovic hat den betroffenen Gästen aus Belgrad und Novi Sad, deren Autoreifen zerstochen wurden, Hilfe angeboten.

„Wegen solcher Individuen, die unsere gutnachbarlichen Beziehungen zerstören und Gäste, die in unserer Stadt Geld ausgeben wollen, auf diese Weise ’empfangen’, wollen wir die Kosten für den Reifenwechsel inklusive Auswuchten übernehmen und uns auf diese Weise bei den vielen Gästen bedanken, die unser Restaurant besucht und uns ihr Vertrauen geschenkt haben – und das waren Tausende im letzten Monat”, schrieb Sejo auf seiner Facebook-Seite.

Die Bewohner von Sarajevo seien seit jeher gute Gastgeber gewesen, die ihre Besucher respektierten und in der Stadt willkommen hießen, ergänzte der Gastronom.

„Diejenigen, die das getan haben, müssen sich selbst im Spiegel anschauen! Wir bitten die Betroffenen, sich bei uns im Restaurant zu melden und eine Kopie der Schadensmeldung mitzunehmen. Wir wollen, dass unsere Gäste unsere Stadt und die Silvesterfeier bei uns in guter Erinnerung behalten“, so Sejo abschließend.