Urlaub geplant? So überleben Ihre Pflanzen!

Wir kennen es alle: Die Urlaubszeit steht vor der Tür und die Frage aller Fragen taucht auf – Wie sollen die grünen Lieblinge während der Abwesenheit überleben? Wer nimmt sich die Zeit, sie zu gießen? Zum Glück gibt es viele hilfreiche Tipps und Absicherungen, die Ihre grünen Freunde während Ihres sonnigen Erholungsurlaubs am Leben erhalten.

Für alle Grün-Daumen, kann die Urlaubszeit, besonders in den sengenden Sommermonaten, eine echte Herausforderung sein. Aber keine Sorge, viele Pflanzen haben einen erstaunlichen Überlebensinstinkt und können gut für einige Tage auf sich allein gestellt sein. Entscheidend sind dabei die Umweltbedingungen sowie der Standort der Pflanzen – ob im Haus oder im Freien.

Werfen wir einen Blick auf Ihre Zimmerpflanzen: Gibt es anspruchsvolle Geschöpfe wie Kalatheen, Farne oder Orchideen in Ihrer botanischen Sammlung? Dann wäre es empfehlenswert, diese vor der Abreise in die Fürsorge vertrauensvoller Freunde oder hilfsbereiter Nachbarschaften zu geben. Sind Ihre Pflanzen jedoch eher genügsam, arrangieren Sie sie, wenn möglich, weit weg von direktem Tageslicht. Durch weniger Licht wird auch der Wasserverbrauch der Pflanzen reduziert. Es wird sogar empfohlen, die Pflanzen in Gruppen zu stellen, um ein eigenes Mikroklima zu schaffen. Vor der Abreise sollten Sie Ihre Pflanzen gut bewässern, um ihnen genügend Feuchtigkeitsreserven zu bieten.

Ein praktisches und effektives DIY-Bewässerungssystem ist der Seil-Trick. Alles, was Sie brauchen, ist ein Wasserbehälter und ein Jute- oder Baumwollband. Dehydrieren Sie zunächst Ihre Pflanze nicht und füllen Sie dann den Wasserbehälter. Tauchen Sie das gesamte Seil ins Wasser und platzieren Sie ein Ende davon tief in den Pflanzentopf, das andere im Wasserbehälter. Durch die Kapillareffekte des Seils wird das Wasser kontinuierlich zur Pflanze transportiert. Diese Methode sichert eine Wasserversorgung für etwa zehn Tage.

Eine alternative Methode erfordert eine Plastikflasche. Bewässern Sie die Pflanze und nehmen Sie dann eine Plastikflasche. Stechen Sie mehrere Löcher in den Boden der Flasche, füllen Sie diese mit Wasser und platzieren Sie sie kopfüber in die Pflanzenerde. Sobald die Erde austrocknet, wird automatisch Wasser aus der Flasche freigegeben.

Das beigefügte Video zeigt eine weitere Methode, die minimalen Aufwand erfordert – lediglich eine Plastikflasche und einige Wattestäbchen.

#garden #gardening #growyourownfood #plantbased #sustainable #diy #zerowaste #gardentips ♬ original sound – Joesgarden @joesgarden Today we are back, and I am showing you how you can upcycle an old drinks bottle, and use it to drip water your plants on autopilot. We are approaching that time of the year where it is getting hotter and your plants need more and more water. It also coincides with the time of the year we often go away for small breaks too. With this quick JoesGarden tip you can water your plants, without even being there. Drip irrigation is fantastic and used by nearly all commercial growers as it gets the water to the roots, in a controlled way all day long. This gives you consistent watering, which is vital for some plants, especially tomatoes! Drip irrigation will also allow you to go about your day not ever having to worry about watering your plants. Sure, you can buy proper irrigation systems that are much better but they will cost a lot of money! So lets just use what we have and stop some bottles going to waste at the same time! You can use this method to water while you are away, but if it is more than a long weekend you will need to really restrict the flow and use a very large bottle. Although they are only drips, it will empty a litre bottle easily in one/two days! Also please make sure your potted plants always have drainage, otheriwse you may overwater then using this method 😊🌱 #organic

Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen helfen, Ihre Pflanzen während Ihrer Urlaubszeit am Leben zu erhalten. Genießen Sie Ihre wohlverdiente Auszeit!