Gastarbeiter Dino hilft Balkan-Einwanderern in DACH-Region!

In Bosnien und Herzegowina verlassen viele Menschen aufgrund von politischen Unruhen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihre Heimat, um ihr Glück im Ausland zu suchen. Laut Buka haben in den letzten zehn Jahren mehrere hunderttausend Menschen das Land verlassen. Dazu gehört auch Dino Klepo, der aus Jablanica stammt. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland und ist dort als „Gastarbajter“ bekannt.

Durch seinen YouTube-Kanal, Facebook-Gruppen und sein persönliches Facebook-Profil hat Dino sich als unverzichtbare Hilfe für diejenigen etabliert, die aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern nach Deutschland gekommen sind oder dies planen.

Mit wichtigen Informationen über den Lebensstil, rechtliche Verfahren, das Finden und Halten von Arbeitsplätzen und vieles mehr erleichtert er unzähligen Menschen den Alltag. Die Facebook-Gruppe „Gastarbajter“ zählt mittlerweile fast 220.000 Mitglieder, und die Zahl wächst täglich.

Dino gibt unermüdlich Rat und Hilfe in Bezug auf Arbeit, Anmeldung, Visa, Wohnungen, Steuern und vieles mehr. In den letzten 4,5 Jahren unterstützte er etwa 25.000 Menschen kostenlos bei der Arbeitssuche. 60% stammen aus Bosnien und Herzegowina, 25% aus Serbien und anderen ehemaligen jugoslawischen Ländern. Besonders wichtig ist ihm die Hilfe bei der Visa-Beantragung in den Balkanländern.

Monatlich werden etwa 2.000 Visa ausgestellt. Dino betont, dass seine Gruppenmitglieder 40% aller monatlichen Termine einnehmen. Er bringt ihnen kostenlos bei, wie und wo sie Termine vereinbaren können.

Besonders gefragt sind laut Dino medizinisches Personal, Fahrer, Lehrer und Handwerker in Deutschland. Trotz der Wirtschaftskrise nach dem Krieg in der Ukraine und der Pandemie betont er, dass man immer noch gutes Geld verdienen und gut leben kann. Eine durchschnittliche Familie, in der zwei Personen arbeiten und 5.000 Euro netto zur Verfügung haben, kann komfortabel leben. Fliesenleger und medizinisches Personal können sogar bis zu 4.500-5.000 Euro verdienen.

Dino informiert über eine bevorstehende Reform des Migrationsgesetzes. Diese soll den Zustrom von Fachkräften nach Deutschland erleichtern und entbürokratisieren. Personen mit Sprachkenntnissen, Erfahrung und Schulausbildung können direkt nach Deutschland kommen und alles regeln.Einige werden sogar nach drei Jahren, andere nach fünf einen deutschen Pass erhalten können, für den eine enorme Nachfrage besteht.

Beliebt ist Dino nicht nur bei Balkanbewohnern in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Er betont jedoch, dass er keine Verherrlichung seiner Person mag und an gute Taten glaubt. Sein Credo: „Wenn mich jemand fragt, wie er sich bei mir revanchieren kann, wenn er mich einladen möchte, sage ich, dass es nicht nötig ist, und wenn sie sich zurechtfinden, sollen sie jemand anderem helfen, so wie ich ihnen geholfen habe, und so werden wir die Welt ein wenig besser machen.“