Lana Pudar: Wunderschwimmerin aus Bosnien und Herzegowina

Seit Montag führt der Hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft, Christian Schmidt, in Bosnien und Herzegowina Konsultationen mit Vertretern

Schmidt will Diskriminierung in Bosnien-Herzegowina ändern!

Deutschland schickt weitere Soldaten nach Bosnien und Herzegowina?

Deutsche Bundeswehr zog sich vor zehn Jahren aus dem Einsatz in Bosnien und Herzegowina zurück. Nun will das Bundeskabinett wieder Soldaten in das Balkanland