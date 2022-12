Wien-Favoriten: Schulwart von zwei fremden Personen verletzt

Am Montagmorgen ist es zu einem Polizei-Großeinsatz in einer Schule in Favoriten gekommen. Zwei fremde Personen sollen sich in der Schule aufgehalten haben. Dabei wurde ein Schulwart verletzt.

Am Montag in der Früh kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einer Schule in Wien-Favoriten.

Der Schulwart, welcher in einer Dienstwohnung in der Schule lebt, bemerkte am frühen Morgen zwei schulfremde, männliche Personen im Schulgebäude. Einer der Männer flüchtete sofort. Zwischen dem zweiten Mann und dem Schulwart entwickelte sich ein Handgemenge. Der 41-Jährige soll dabei mit einem spitzen Gegenstand am Gesäß verletzt worden sein. Es kam daraufhin zu einem Einsatz mit zahlreichen Polizeikräften.

Keine Spur von tatverdächtigen Person

Da nicht auszuschließen war, dass sich die Tatverdächtigen noch im Schulgebäude befinden könnten, wurde das gesamte Areal durchsucht. Dies verlief ergebnislos. Der verletzte Schulwart wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Schule blieb am Montag gesperrt.