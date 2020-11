pinova Telekom: „Wir suchen das Beste für unsere Kunden aus“

Im 20. Bezirk, in der Wallensteinstraße, befindet sich der „pinova Telekom“-Shop, den vermutlich jeder aus der ex-Yu-Community sehr gut kennt. Er ist seit 2004 einer der wenigen in Wien, der für seine umfangreiche Beratung, Betreuung und Unterstützung rund um das Thema Mobiltelefonie, TV und Internet bekannt ist – und zwar sowohl auf Deutsch, als auch auf BKS. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer, Bernard Batarilo über sein Erfolgskonzept.

KOSMO: Sie sind die erste Adresse, wenn man einen guten Handy-Tarif oder ein Internet & TV-Paket erwerben möchte. Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal?

Bernard Batarilo: Alles, was wir machen, machen wir für die Kunden und das spüren sie auch. Seit Jahren haben wir sehr viele Stammkunden und genießen einen Vertrauensvorschuss bei ihnen. Das liegt an der professionellen und bedürfnisorientierten Betreuung und Beratung. Nicht für jeden Kunden ist jedes Paket das maßgeschneiderte. Deswegen nehmen wir uns viel Zeit, um mit ihnen zu sprechen und zu erfahren, was sie aktuell haben, was sie haben wollen, und was wir besser für sie machen können. Bevor sich ein Kunde ärgert, weil er merkt, dass das Produkt für ihn nicht geeignet ist, sprechen wir mit ihm und gehen auf seine Bedürfnisse ein. Die Frage ist nicht, was das Beste auf dem Markt ist, sondern, was das Beste für den Kunden ist. Deswegen arbeiten wir erfolgreich seit 2004.

Sie haben viele Kunden aus dem ehemaligen Jugoslawien. Können diese bei Ihnen die Beratung auch in ihrer Muttersprache bekommen?

Natürlich. Viele Kunden sind sehr erleichtert, dass sie ihre Wünsche problemlos äußern können. Sie freuen sich, wenn ihre Bedürfnisse zu 100 Prozent verstanden werden und sie die komplette Beratung verstehen. Ein weiterer, wichtiger Vorteil ist, dass wir, unabhängig von der Muttersprache, unseren Kunden bei technischen Fragen immer zur Verfügung stehen. Wenn wir merken, dass jemand Schwierigkeiten hat, alleine das Produkt zu installieren oder sich mit der Technik nicht gut auskennt, helfen wir sehr gerne und erklären alles, Schritt für Schritt. Telefonisch sind wir immer als Unterstützung erreichbar.

Was machte Ihren Shop damals so erfolgreich? Hatten Sie spezielle Angebote für die ex-Yu Community?

Wir hatten nicht wirklich ein spezielles Angebot ausschließlich für diese Gruppe, aber dadurch, dass zu uns viele Kunden aus der Community kommen, haben wir uns immer bemüht, gute Angebote für sie herauszupicken und zu schauen, was für sie am besten wäre. Gerade bei Mobilfunk-Paketen gab es in der Vergangenheit immer wieder freie Minuten in ihre Herkunftsländer.

Es sind schon einige Monate vergangen, seitdem das neuen Internet- und TV-Angebot von Magenta und MTEL auf dem Markt ist. Was sind die Erfahrungen in Ihrem Shop – wie gut ist das Angebot bei den Ex-Yu-Kunden angekommen?

Es ist sehr gut bei den Kunden angekommen. So ein Produkt, das sehr gut ausgearbeitet ist und viele Vorteile umfasst, gab es schon lange Zeit nicht mehr. Es gab immer wieder Produkte für unsere Community, die aber dieses Niveau an Seriosität und Qualität nicht erreicht haben. Vor Magenta waren wir lange UPC-Händler und es gab ein Zusatzpaket mit einem bosnischen, einem kroatischen und einem serbischen Sender. Schon damals wurden wir von vielen Kunden gefragt, warum es von UPC nicht mehr Produkte gibt, die sie ansprechen. Magenta bietet für die ex-Yu Community Tarife, die kein anderer Anbieter hat. Neben unserem Partnershop Boby Klik in Wien im 16. Bezirk sind wir der einzige Shop, der diese Magenta-Produkte für unsere Leute anbieten kann. Mit diesem Paket haben die Kunden endlich das bekommen, wonach sie gesucht haben.

Was ist Ihrer Meinung nach das Beste an diesem Paket?

Es vereint eindeutig die besten Produkte aus beiden Firmen. Magenta hat das beste Internet in Österreich – erstens von der Geschwindigkeit und zweitens vom Festnetz-Empfang her. MTEL bietet all das, was die Kunden aus dem ehemaligen Jugoslawien brauchen. Es ist die größte Firma, die ganz genau auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingeht. Zudem ist das Produkt preislich sehr günstig und zieht ein gutes und stabiles Internet mit sich. Die Kunden waren sehr froh, dass wir sowas anbieten können.

Welche Tarife aus diesem Paket würden Sie den Kunden empfehlen?

Für Singles und Pärchen empfehlen wir das Paket – Internet mit 75 MBit/s und den MTEL TV STAR S und für Familien – das Internet mit 250 MBit/s und MTEL TV STAR M.

KONTAKT

pinova Telekom

+43 1 997 44 93

store@pinovatelekom.at

www.pinovatelekom.at

Wallensteinstraße 12, 1200 Wien