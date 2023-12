„Pisak u noci“: Neues Buch enthüllt das Leben von TV-Moderator Pile!

Der beliebte TV-Moderator Radojkovic zurück, um sein Debüt „Pisak u noci“ zu promoten. In seinem ersten Buch gibt er Einblicke in sein persönliches Leben und teilt seine Erfahrungen als Ehemann, Vater und Großvater.

Zoran Radojkovic, auch als „Pile“ bekannt, wurde 1969 in Pozarevac, Serbien geboren. Er schloss sein Studium an der Fakultät für Politikwissenschaften in Belgrad mit dem Schwerpunkt Journalismus ab und trägt den Titel eines Journalismus-Meisters. Schon seit seiner Jugend arbeitete er in den Medien, bei Radio, Zeitungen und Fernsehen, bevor er professionell als Fernsehautor und Moderator tätig wurde. Er begann seine Karriere beim RTV Politika und wechselte dann bis 2012 zum RTV Pink. Derzeit arbeitet er beim YU Planet-Fernsehen in Wien, wo er mit seiner Familie lebt. Er ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und vor kurzem wurde er auch Großvater.

Buchpräsentation (FOTO: zVg.)

Pisak u noci – Spiegelbild

Sein Buch ist eine Darstellung einer Zeit, die aufgrund der Fülle von Aussagen wie eine vergangene Ära erscheint, wie der Autor in seinen Erinnerungen beschreibt. Vielleicht würde er wollen, dass es von der Realität entfernt ist, aber das ist es nicht; es bleibt wie ein Koffer, den er nirgendwo abgestellt hat. Er hat keinen Tag seines Tagebuchs vergessen, das in seiner Erinnerung erhalten geblieben ist. Dabei hat er alles, was wichtig war, sehr bildhaft beschrieben. Alle Charaktere in seinem Leben haben ihre verdiente Strafe erhalten; er hat sie ohne Gericht und ohne Tränen verurteilt. Vielleicht hat er nicht bemerkt, dass er urteilte oder dass er Liebe erhielt – stattdessen gab es Strenge und Strafen.

Radojkovic hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass das Leben ihn nicht verwöhnt hat. Besonders der Tod seiner Eltern hat ihn tief getroffen. „Eines Tages, mitten in einer Live-Sendung auf Pink, starb mein Vater, und meine Mutter eines Morgens, als ich die Morgen-Show Balkan.net machte. Und dann kannst du keinen Ersatz für die Live-Show finden“, erinnert sich Radojkovic.

„Pisak u noci“ ist ein Spiegelbild des Lebens von Pile. Das Buch ist auch in Wien erhältlich und kann bei „knjige.at“ sowie in der Bücherei „Mi“ erworben werden.

TV-Moderartoren Suzana Mancic und Pile (FOTO: zVg.)