Polizeieinsatz: Rapper sorgt für Verkehrschaos in Favoriten (VIDEO)

Ein unerwarteter Ansturm von Fans sorgte am Dienstagabend für ein Verkehrschaos in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten. Der Grund für diesen ungewöhnlichen Menschenauflauf war kein geringerer als der aufstrebende Wiener Rapper Shabab, der sich zu dieser Zeit im Friseursalon Viva befand.

Das vermeintliche Idyll des Wiener Friseursalons Viva wurde am Dienstagabend jäh unterbrochen, als sich eine große Schar junger Menschen vor dem Eingang versammelte. Doch nicht etwa ein neuer Haartrend war der Auslöser für dieses ungewöhnliche Treiben. Vielmehr war es der Wiener Rapper Shabab, der die Massen anzog. Der Künstler hatte zuvor in einer Instagram-Story seinen Aufenthaltsort preisgegeben und damit einen regelrechten Fanansturm ausgelöst.

Autogrammjäger

Die Menge vor dem Friseursalon wuchs stetig an, immer mehr Fans wollten ein Autogramm des Rappers ergattern. Doch die Menschenmenge wurde nicht nur immer größer, sie führte auch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Laxenburger Straße.

Die Situation eskalierte derart, dass die Wiener Polizei eingreifen musste. Sie löste die Versammlung auf und sorgte dafür, dass die Situation nicht weiter außer Kontrolle geriet. Laut LPD Wien bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwesenden. Die Polizeiaktion ist derzeit noch im Gange.